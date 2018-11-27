27.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина, Харьков
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Царёв назвал три главные ошибки Кремля на Украине

Российская Федерация допустила серьёзные ошибки, когда признала власть Петра Порошенко и не дала ополченцам Донбасса дойти до Харькова.

Об этом в эфире YouTube-канала «Спец» заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Допущено очень много ошибок. Последствия вот таких гражданских конфликтов, как правило, откладываются на очень долгое время. Второе, третье, четвертое поколение людей помнит, кто, где воевал и за кого был. Поэтому все это очень непросто.

То, что мы допустили то, что сейчас происходит – это большая ошибка.

Разве правильно, что признали Порошенко? Нет. Правильно, что не помогли Януковичу, когда был Майдан и не вмешивались? Думаю, что не правильно.

Правильно, что остановили ополченцев, когда они шли на Мариуполь и Харьков? Думаю, многие считают, что неправильно», – подытожил политик.

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