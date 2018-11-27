Царёв назвал три главные ошибки Кремля на Украине
Российская Федерация допустила серьёзные ошибки, когда признала власть Петра Порошенко и не дала ополченцам Донбасса дойти до Харькова.
Об этом в эфире YouTube-канала «Спец» заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».
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«Допущено очень много ошибок. Последствия вот таких гражданских конфликтов, как правило, откладываются на очень долгое время. Второе, третье, четвертое поколение людей помнит, кто, где воевал и за кого был. Поэтому все это очень непросто.
То, что мы допустили то, что сейчас происходит – это большая ошибка.
Разве правильно, что признали Порошенко? Нет. Правильно, что не помогли Януковичу, когда был Майдан и не вмешивались? Думаю, что не правильно.
Правильно, что остановили ополченцев, когда они шли на Мариуполь и Харьков? Думаю, многие считают, что неправильно», – подытожил политик.
Метки: Война на Донбассе, Евромайдан, Мариуполь, Олег Царев
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