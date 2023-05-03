Царёв: Неужели у кого-то были сомнения, что будет удар ВСУ по Кремлю?

Не было никаких сомнений, что рано или поздно Киев ударит по Кремлю, тем более, что БПЛА уже летали над Москвой.

Об этом в эфире ютуб-телеканала «Царьград ТВ» заявил экс-нардеп Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, во-первых, неужели у кого-то были сомнения в том, что Киев когда-нибудь не ударит по Кремлю? Мне кажется, это было очевидно, что рано или поздно это произойдёт. Причём мои внутренние ожидания были, что вот где-то примерно в этих числах, близко к 9 мая, – отметил он.

– Сейчас очень непростая ситуация в Бахмуте, непростая ситуация с контрнаступлением, пока не выходит, и полетели беспилотники. Я дружу с Алексеем Рогозиным (сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, глава Авиационного комплекса им. Ильюшина), он очень хорошо разбирается в беспилотниках. Он сказал, что это стандартные беспилотники, 20 л бензина, чуть-чуть более удлинённая форма крыла, и такие беспилотники есть в России, причём гражданские. Их можно переделать, зарядить взрывчаткой и отправить, в этом нет ничего сложного. Во-первых, это технически легко исполняется, во-вторых – беспилотники перелетали уже через Москву, мы видели это, мы знаем, это было в новостях. То есть, техническая возможность была, необходимость для создания правильной картинки была, вот это и произошло».

По оценке Царёва, удар по Кремлю – это пощечина России, но еще с 2014 года не пощечинами, а конкретными бомбежками и уничтожением мирного населения Киев душил Донбасс.

«Что касается моих внутренних ощущений, то они у меня несколько другие. Начиная с 2014 года, событий в Одессе и Мариуполе, я был одним из первых политиков, которые выступали от имени Донбасса. Меня попросили в том здании, над которым сегодня взорвались беспилотники, показать, сделать видео, что Россия не бросила жителей Донбасса. И когда в 2014 году началась гуманитарная катастрофа на Донбассе, а это действительно была гуманитарная катастрофа, когда старики кончали жизнь самоубийством из-за того, что нечего кушать. В Луганске стоял трупный запах из-за того, что не ходячие люди умерли. В течение недели такой сладкий дурманящий запах стоял над всем Луганском. Мы начали организовывать первую гуманитарную помощь. Я тогда понимал, что у нас структуры нет. Мы с помощью епархии Донецкой и Луганской, епископов помогли это сделать, – пояснил Царёв.

– Я взял свою пиар-службу, которая у меня была, как у депутата, как кандидата в президенты, и мы каждый день выдавали несколько новостей на российское телевидение. Для новостей выбирали семьи, у которых погибли дети, ветерана войны, который дошёл до Берлина, но по пути к дому погиб от прилетевшего снаряда. И где-то через месяц мне пришлось заменить съёмочную группу, потому что им надо было сюжет снять, значит надо добиться обратно связи от людей, у которых только что погибли дети. Поэтому это событие. А Кремль – это камень, это красный кирпич. Да, это важно. Да, это пощечина России, но не было сомнений, что они это сделают и что у них это получится».