Царёв объяснил, почему нет большого наступления ВС РФ

Россия выдерживает паузу и играет от обороны на Запорожском направлении, где Киев готовит большое наступление для прорыва к Мелитополю, чтобы перерезать пути в Крым.

Об этом в эфире канала партии «СР «За Правду» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они формируют три тактические группы, это как три дивизии, они переходят к другой системе управления. Если раньше у них был ручеёк военной помощи, то сейчас прямо река полноводная. Гигантское количество бронетехники, обучаются солдаты за границей, их не просто обучают, их экипируют. И надо отдать должное их командующему Залужному, он уже такое проделывал когда-то с нами под Харьковом, когда были бои за освобождение Луганска (бывшей области – ред.), и тем не менее он умудрялся формировать резервы. Сейчас такие же резервы есть в ВСУ, и их не съели, они не сточились, они готовы к наступлению на Крым. Если оценивать линию фронта и стратегические возможности, не тактические, то Угледар гораздо более важная точка. Если бы ВСУ начали наступать на Мелитополь, Угледар бы нависал у них с правой стороны с фланга и мог бы отрезать группировку», – рассказал Царёв.

По его словам, именно поэтому российские войска не наступали на данном направлении.

«Весь мир, Украина, политики – все анонсируют наступление на Мелитополь, наступление на Крым, которое должно перерезать сухопутный коридор на Крым. Все понимают, где оно должно проходить, как оно должно проходить. И сейчас ВСУ заложники этого уже принятого за них решения. И если мы видим, что наши войска не перешли в наступление сейчас, возможно, это и правильное решение. Поскольку, если бы они сейчас пошли в наступление, они бы сняли минные поля, покинули свои позиции, и на контрнаступлении можно было бы продавить линию фронта. Они не пошли в наступление на Запорожском направлении, значит они держат линию фронта, и будем надеяться, что будут её держать. И ВСУ будут продавливать эту линию фронта», – объяснил политик.

«Если наступление ВСУ, и будем надеяться, что так произойдёт, весной-летом захлебнётся, если линия фронта зафиксируется, или мы будем продолжать эпизодично наступать, но не будет каких-то резких изменений, думаю, что США после этого начнут выходить с инициативой заморозить этот конфликт», – заключил Царёв.