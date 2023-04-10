Царёв объяснил, почему Запад помешался на спасённых армией РФ детях

Тема похищения детей с их вывозом в Крым и другие регионы РФ тщательно отслеживается в зарубежной прессе. Причина в том, что если в славянской традиции принято детей беречь и эвакуировать подальше от вооруженных конфликтов, то в европейской – дети давно стали товаром, и вывоз детей сродни их воровству.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал экс-нардеп Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается вообще темы детей, я ежедневно читал аналитические статьи зарубежных СМИ, касающиеся спецоперации, в том числе сводки Института войны Соединенных Штатов. Там не так много пунктов ежедневно, около десятка, и каждый день была строка, касающаяся украинских детей, которых Россия каким-то образом забирает в лагеря, ведёт пропаганду этим детям, навязывает свои смыслы и так далее. И, знаете, где-то я даже написал пост о том, как объяснить такое внимание к украинским детям? Потому что обсуждаются очень серьёзные вещи – война, вооруженные силы, удары – и обязательно дети. Потом, когда Международный суд выдал арест на Владимира Владимировича Путина, нашего президента, на уполномоченного по детям, мне стало понятно – дело в том, что единственная статья, по которой можно было выдать этот арест, это преступление против детей. Они сознательно накручивают западную публику вот этими публикациями, как будто бы россияне что-то делают с украинскими детьми, – пояснил он. – Понимаете, дело в том, что на Западе отличное о нашего отношение к детям. Для нас, для русских, для украинцев – дети, это дети. Идёт вооруженный конфликт, летят бомбы и снаряды, и мы пытаемся спасти детей, мы пытаемся создать для них лучшие условия. Но европейцы к ним относятся по-другому – они к детям относятся как к товару. Они пытаются завести детей уже в том возрасте, когда они у них не получаются. И плюс громадное количество всяческих сексуальных перверсий, геи и так далее. И дети у них выступают в качестве товара, а ювенальная юстиция – это орган, который помогает перераспределять детей тем, кому сильно нужно. И поэтому они читают и думают о том, что русские воруют украинских детей. Для них это всё равно, что украсть деньги из кармана. Для нас это дети, а для них – товарно-материальные ценности, и поэтому у них такой подход».

По словам Царева, в том, что детей пришлось разлучать с родителями, и сейчас 14 школьников из Херсонской области не могут вернуться домой после полугодичного пребывания в Крыму, поскольку за ними некому приехать, есть вина Вооруженных сил РФ. И если родители этих детей оказались в Германии, Испании или другой стране, еще не повод их считать врагами и укорять за неподобающее родительское отношение.

«Во-первых, херсонцы – это не наши враги. Это граждане территории, которая входит в Российскую Федерацию, и дети остались здесь без родителей не без участия наших Вооруженных сил, которые, если бы сейчас находились в Херсоне, всё было бы в порядке, – подчеркнул Царев. – Для нас это конечно же дети, и то что их не могут забрать родители, это горе. И я понимаю, какое сейчас горе в Херсоне. Там сейчас ВСУ, там гуманитарная катастрофа они с территории города стреляют по нашей стороне, наши Вооружённые силы вынуждены отстреливаться. Погибшие, продукты питания в дефиците, дают карточки на питание, там не сахар. Нужно понять родителей, которые думают – Крым, солнце, море, и их дети в благодатном месте». 4 апреля очередная группа детей, эвакуированных из Херсонской и Запорожской областей, вернулась домой. Детей из оздоровительного лагеря в Евпатории должны забирать родители, но спустя полгода многие оказались далеко от Крыма без возможности приехать лично. Царёв предложил не ограничиваться только детьми из новых территорий, а перевозить в Крым школьников из приграничной Брянской области, которая ежедневно подвергается обстрелам и попыткам прорыва ДРГ.