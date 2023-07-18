Царёв объяснил, зачем Зеленский подорвал Крымский мост именно сейчас

Теракт на Крымском мосту – это акт отчаянья Зеленского, которому больше нечего предъявить избрателям в качестве кандидата на новый срок. Его сливают политические оппоненты внутри страны, и не очень-то жалуют политические спонсоры за ее пределами.

Такое мнение в эфире «Первый Севастопольский» высказал экс-нардеп Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда стало понятно, что линия фронта двигаться не будет, я написал пост о том, что Украина будет пытаться перевести войну в террористические удары, обстрелы российских тылов и отправку диверсионных отрядов. Смотрите, как они комментируют удар по Крымскому мосту – никто, ни один государственный деятель на Украине не заявляет о том, что это мы, хотя их распирает от радости, и он хотели бы это заявить, ударить кулаком в грудь, какие мы, вот, смотрите, как мы делаем. Они этого не делают, потому что США запрещают проводить такие операции против Российской Федерации, но они проводят», – подчеркнул он.

По словам политика, саммит НАТО в Вильнюсе оказался спусковым крючком, который сделал явным все и так понятное – Зеленского сольют при первом удобном случае.

«Все это видели и понимали, в общем-то, но здесь стало настолько явным, что в Зеленского тут же впились его политические противники. Обратите внимание, раньше никто этого не делал, а здесь заявились Порошенко, Тимошенко, Кличко съездил Германию. Даже Усик, заручившись поддержкой Рената Ахметова, который опять сейчас делает ставку на Юго-Восток, заявил о том, что идет в президенты. Все кандидаты в президенты себя уже нарисовали. Таким образом, прекращение войны – это катастрофа для Зеленского. Он еще не прекратил войну, в него уже впились его оппоненты. Залужный дал интервью, в котором сделал громкие заявления, чтобы получить поддержку своего электората. Стартанули все в течение нескольких дней, все политические проекты на Украине. Потому что Зеленский – «сбитый летчик», потому что подрыв Крымского моста – это акт отчаяния», – убежден Царёв.