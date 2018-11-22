Царёв осадил московскую «хитропланщицу»

22.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Итоги Евромайдана плачевны только для населения Украины – и Россия, и Европа оказались в выигрыше. Об этом во время пресс-конференции в Москве заявила обозреватель агентства «РИА Новости» Ирина Алкснис.

«Что из себя представлял Евромайдан с экономической точки зрения евроассоциации – это, фактически, была попытка Европы подмять под себя украинский рынок, а через него выйти на российский. Именно поэтому Россия так упиралась, потому что для неё потеря сорокамиллионного украинского рынка означала бы очень серьёзный удар, как и недопустимо, чтобы Европа вышла безбарьерно на российский рынок…

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С одной стороны Европа добилась своего, с другой – получила обёртку без конфетки. Вроде рынок, и они успешно демонтируют украинскую экономику, выкачивают трудовые ресурсы, но, с другой стороны, по экономическим показателям для России всё нормально. Статистика межторгового оборота России и Украины растёт ударными темпами! От всей этой ситуации проиграла только Украина. Выиграла и Европа.

Рост товарооборота взаимный, но российский – намного больше. А то, что за это платят люди на Украине – таковы итоги майдана. Главная трагедия, что и Европу, и Россию нынешняя ситуация, в общем, устраивает», – утверждает Алкснис.

Со сторонницей теории «хитрого плана» не согласился экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв – один из немногих украинских топ-политиков, поддержавших Русскую весну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все эти рассуждения больше похожи на оправдания – да, упустили Украину, да, США были в гораздо худших условиях, когда весь народ Украины после развала СССР чувствовал себя русским, братским.

Работали с Украиной, влияли на украинскую власть, строили свой актив, вкладывали деньги – и победили.

Сейчас совсем другая ситуация – погибают русские люди с одной и с другой стороны. Территория, которая испокон веков была русской, сейчас становится враждебной по отношению к России.

Как это можно померять в каких-то рублях, взвесить – что лучше, что хуже?», – отметил политик.

По словам Царёва, нужно оставить надежды на новый Майдан, который свергнет националистов, – для того, чтобы осуществить переворот 2014 года, Запад на Украине работал системно и серьезно, чем Москва ни тогда, ни сегодня похвастаться не может.

«Майдан – это очень сложный процесс. Были потрачены колоссальные средства и силы, в любой момент он мог увенчаться провалом. Только колоссальными усилиями со стороны четырёх стран, послы которых работали как на работе, свезли всех политтехнологов, которые отвечали за цветные революции – можете в интернете посмотреть, я сделал «Список Царёва».

Так вот, майдана не будет по многим причинам. Украине не дадут упасть. Ситуация не настолько плохая, как кажется отсюда», – заявил экс-нардеп.