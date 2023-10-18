Царёв призвал облегчить путь в Россию для беглецов из Украины

Граждане Украины фактически лишены возможности попасть в Россию, не пересекая линии боевого столкновения. Латвия закрыла сухопутный пункт пропуска, а в аэропорт «Шереметьево» можно попасть только через третьи страны, что делает путь по воздуху неподъемным по стоимости.

Об этом в эфире «Украина.ру» сообщил экс-нардеп Украины, а ныне политический блогер и директор санатория Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, почему вышло ограничение. Потому что надо проводить контрдиверсионную деятельность. Надо со всеми приехавшими из Украины проводить собеседования. Я не буду рассказывать, как проходит эта работа, чтобы к ней не готовились в департаменте контрразведки СБУ и ГУР, где есть подробнейшие протоколы, и они понимают, как готовиться к этим всем процедурам, в отличие от простых людей. Но сейчас эта работа проходила, и ее наверняка захотели усилить. Желание правильное, потому что война идёт, и работу эту надо проводить», – пояснил он решение ограничить въезд для граждан Украины двумя КПП, которое было принято 16 октября. И такое решение привело к коллапсу, поскольку Латвия закрылась».

«У нас Владимир Владимирович правильные вещи говорит и делает, но, к сожалению, зачастую, когда до исполнителей доходит, получается – кто в лес, кто по дрова. И я думаю, что все журналисты, все политики должны сейчас включиться, чтобы разблокировать ситуацию. У меня громадное количество друзей хотят стариков перевезти из Украины, ситуация-то затягивается. Понятно, что год назад мы думали, что мы придём и приедем к ним. Сейчас не получается», – подчеркнул Царёв.

По его словам, многие везли своих родных маршрутками через Латвию, были специальные рейсы. Малые перевозчики организовали туры, шёл пассажиропоток. Но сейчас всё остановилось.

«Я смотрю федеральные ток-шоу, и там начинается по отношению к украинцам формирование общего образа, как будто бы это немцы во время войны. А президент в каждом своём выступлении говорит о том, что там братский народ, либо, что мы один народ. Дорогие чиновники и журналисты! Слушайте нашего президента! Мы сейчас должны работать, все, кто имеет какое-то отношение к Украине, на украинскую территорию. Ведь там очень непростая ситуация, и если там прекратятся, заморозятся военные действия, то начнут возвращается солдаты с фронта, которые получали достаточно высокие зарплаты. Деньги перечислялись Украине в качестве помощи, и из этих денег шла зарплата солдатам. Предприятия сейчас стоят, работать нечего. Они организованы, у них есть братство, они занимаются в ветеранских организациях рейдерскими захватами, крышеванием нелегального бизнеса, они сплочённые. И если война прекратится, работать негде, они пойдут на Киев. И в тот момент времени у них может быть смена цели. Вспомните, как в Первую мировую братались на фронте», – указал Царёв.

По его словам, на фоне уважения друг к другу, как к воинам и солдатам, может произойти смена противника на тех «жирных котов», которые сидят в Киеве, воруют, набивают карманы, а их дети и родственники освобождены от мобилизации.

«И вместо того, чтобы отталкивать Украину и говорить, что там все враги, а ведь если там все враги, зачем нам СВО? Кого там освобождать будем, врагов что ли? Надо работать на эту аудиторию и не отгораживаться. А это система, которая сейчас у нас получается, что фактически украинцам сейчас некуда бежать. Если человек где-то заплатил 10 тысяч долларов, прикинулся больным, выехал в Польшу, но не хочет там оставаться, потому что он считает себя русским, то дайте ему поехать в Россию. Пускай пройдёт строжайший контроль на границе, пускай приедет сюда, зарегистрируется, если это наш патриот, если это наш хороший человек, если он вместо того, чтобы взять автомат в руки, приедет в Россию», – считает эксперт.

«Мне кажется, что это надо всячески приветствовать. Поэтому надо делать всё, чтобы наши сторонники, патриоты России, просто старые люди, родственники россиян, которые сейчас живут на Украине, могли приехать. Но не платить какие-то чудовищные деньги, лететь через Эмираты, через Турцию, через Европу, могли приехать в Россию. Надо сделать механизм, чтобы люди могли приехать… Владимир Владимирович про это думает. Надо подумать об этом чиновникам, которые находятся на местах», – заключил Царёв.