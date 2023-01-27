Царёв прогнозирует последний год войны на Украине

Специальная военная операция на Украине с большой долей вероятности завершится в этом году.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу сказать, не факт, но скорее всего, в этом году все решится. Это понимают на Украине, это понимают в Великобритании, это понимают в США. И они будут пытаться достичь каждый своей цели. То есть нам продержаться всего лишь год», – отметил он.

Поставки вооружения на Украину говорят о том, что цель в управлении интенсивностью и временем конфликта – Западу нужен долгий конфликт, в котором русские будут убивать русских и на русские деньги.

«Конфликт будет заморожен либо в том случае, если Россия начнет наступать. Сильно наступать, ломать течение, ход военных действий. Нет сомнения в том, что будет сразу предложение прекратить войну, сколько можно воевать, и вот послы, звонки, делегации целые в Москву о том, что надо немедленно прекратить, давайте выступать за мир. Другое дело, что сделать это сложно. С тем, что они количеством вооружения и поставками регулируют интенсивность войны, мы можем поменять кардинально ситуацию в двух случаях: они медленно поднимают температуру и пытаются сварить лягушку на медленном огне, мы точно так же можем медленно поднимать температуру, чтобы не вызывать резких поставок вооружения, и тем самым тормозить наше наступление, наши возможности. Либо второй вариант – это резкое изменение ситуации. Вот неожиданно российская армия идет в наступление, и кардинально меняется ситуация на фронте. И тогда они просто не успеют с поставками оружия, еще с чем-то, поменять ситуацию на фронте», – считает Царев.

Отношение жителей Украины к России, по его словам, изменится после победы.

«Я думаю, что после того как началась военная операция, в первую очередь, имеет значение, кто кого победит. Всё остальное будет дальше, все строится и все будет нормально. И жители очень быстро поменяют свою точку зрения. Посмотрите на ситуацию в Херсоне – люди очень быстро стали сильно пророссийскими, были готовы защищать с оружием Херсон, просили выдать им оружие, когда уходила российская армия, – подчеркнул Царев. – Больше 90% немцев поддерживали Гитлера до 9 мая, а после 9 мая очень малое количество. Поэтому в военных операциях первая составляющая, конечно же, должна быть военная. Это, конечно, не умаляет ни в коем случае методы психологической войны, пропаганды и всего остального. Этим конечно же надо заниматься».