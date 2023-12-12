Царёв прокомментировал разгром сети украинских подрывников в Крыму

Первое покушение на экс-нардепа Олега Царёва не состоялось из-за разоблачения террориста, заложившего взрывчатку в мопед для подрыва во дворе блогера Александра Талипова. Царёва тоже должны были подорвать, но на могиле дочери, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подробности дела о покушении сам Царёв рассказал в эфире «Первого севастопольского», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень рад, что моё дело послужило кирпичиком в раскрытии агентурной сети, которая работала в Крыму. Я хочу отметить высокий уровень профессионализма служб. Сейчас не назову точную цифру, но, по моим оценкам, только каждая десятая попытка совершить теракт доходила до финиша. И при этом во всех без исключения случаях у Федеральной службы безопасности есть арестованный. Это говорит о неотвратимости и необратимости наказания. В моём случае организатор был задержан, и ещё с целым рядом лиц проводится сейчас работа, выясняется их отношение к этому делу, а исполнитель, к сожалению, ушёл. Но я так думаю, что эта ещё страница не перевёрнута. Блогер Александр Талипов, на которого тоже совершался теракт, как оказалось в процессе расследования, помешал первому покушению на меня: взрывник, который заложил взрывчатку Талипову в мопед, должен был следом заложить взрывчатку на кладбище, куда на могилу моей дочери я должен был прийти в ее день рождения. И тогда произошел бы теракт. Но службы сработали, подрывника задержали, всё это примерно в одно и то же время происходило. А я дожил до второго теракта», – подчеркнул он.

Царев уточнил, что изъятых оперативниками 200 кг взрывчатки хватило бы, чтобы разнести половину Крыма. И всё это изъято Федеральной службой безопасности.

«Что касается того, что списки на уничтожение согласовываются, я написал в telegram-канале, чем вызвал бурление на той стороне ленточки, со стороны Киева. Если вы знаете, очень активно во время совершения терактов выступал руководитель ГУР Буданов, и докладывал о своих успехах. Сейчас происходит некая конкуренция между СБУ и ГУР, и руководитель, и спикер ГУР заявили о том, что вот Олег Царёв в своём telegram-канале написал, что списки согласовывает Зеленский и подает в СБУ. Я хочу добавить – эти списки визирует также руководство ГУР. И если всё остальное, что я написал, правильно, поэтому я исправляюсь – там же, на этих списках, кроме СБУ и Зеленского, есть ещё подпись руководства ГУР», – заключил Царёв.

Напомним, накануне ФСБ, Следком и МВД по Республике Крым сообщили о раскрытии крупной агентурной сети украинских спецслужб в Крыму. Удалось предотвратить 14 диверсионно-террористических актов. Помимо объектов инфраструктуры, целями планируемых атак были глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, глава администрации Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царёв. Задержаны 18 агентов и пособников Киева, 10 человек уже осуждены.

В ночь на 27 октября на Царёва все же было совершено покушение. В него дважды выстрелил охранник санатория им. Кирова, на территории которого проживает политик. Заказчика покушения задержали, исполнитель скрылся.