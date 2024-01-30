Царёв рассказал, как убирали Залужного и что ждёт Зеленского

Поводом для отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ стал закон о мобилизации, который ему предложили представить в Верховной раде. За отказ брать на себя негатив, от него потребовали рапорт об отставке. Но рапорта не получили, а получили нагоняй от кураторов США.

Такой сценарий в эфире «Первого севастопольского» описал экс-нардеп Украины, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем посмотреть, что «порохоботы» и противники Зеленского всячески поддерживали эту информацию. Причём, даже когда прошло опровержение, они выдали новость о том, что на Залужного оказывалось давление, но он отказался. В то же время, каналы, ориентируемые на Зеленского, выдали другую информацию о том, что Залужный пришёл с заявлением, но Зеленский его не принял», – указал Царёв.

По его словам, Зеленский собирался тасовать «колоду карт назначений» по Украине после того, как в сильно потрёпанных чувствах приехал из Давоса, где не смог предложить инвесторам продуктивное решение конфликта – только полную капитуляцию России.

«И если даже там ему собирались дать денег, то после таких заявлений денег ему не дали. Он приехал без денег, без оружия, и его ещё ждёт март, а это окончание каденции, его выборного срока. Сейчас все противники Зеленского начнут в марте говорить о том, что он нелегитимный президент, что он должен передать пост спикеру Верховной рады, ссылаться на Конституцию, что Зеленского выбирали на ограниченный срок, и в отсутствии президента обязанности выполняет спикер Верховной рады. Уже нашли, кто лучше всего для этой должности подходит – Разумков. Фронт против Зеленского – это олигархи, это Порошенко, это Разумков и это Томаш Фиала, представитель Сороса на Украине вместе со своими «соросятами». Там же и Тимошенко пытается поиграть в оппозицию. То есть фактически – все против него», – подчеркнул экс-нардеп.

После Давоса Зеленский решил, что ему надо менять силовиков, поскольку в условиях, когда политически легитимность власти у него под вопросом, власть нужно удерживать силовым способом.

«Он уже убрал руководителя Сил специальных операций. Потому что именно ССО могло его вынести из кабинета, совершить вооружённый переворот. Следующим ему нужно убрать Залужного, потому что у него рейтинг больше, чем у Зеленского, и у него сила, власть, армия. Он в принципе способен очень быстро развернуть войска. И американцы это признают, скажут, ну, видите, что получилось, теперь будет Залужный. Да, конечно, это не Майдан, это будет классический латиноамериканский переворот. Поэтому Зеленский, понимая, что у него все меньше и меньше поддержки, особенно Соединённых штатов, решил усиливать вертикаль за счет кадровых ротаций», – пояснил политик.

Руководителем Генштаба должен стать Александр Сырский, а Залужному должны были предложить три варианта.

«Начали диалог наверняка с того, что предложили ему должность зама Данилова – секретаря Совета нацбезопасности. Если бы он отказался, ему должны были предложить должность секретаря СНБО. Если бы он отказался, ему бы сказали, что мы тебя снимем указом и возбудим уголовное дело за плохую подготовку вторжения. Вполне возможно, что диалог был примерно такой. Как говорят, его вызвали и сказали, чтобы он докладывал в парламенте закон о мобилизации. Он отказался, не захотел брать на себя негатив. На него начали давить, чтобы он шёл туда или туда. Не получилось, а варианта «б» у них не было. Судя по всему, он подключил американцев», – считает Царёв.