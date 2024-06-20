Царёв рассказал, каким фактором предопределена стратегическая победа России

Мир наблюдает за противостоянием России и Запада, чтобы вовремя примкнуть к победителю. Есть две модели – мир, где правят интересы США, и предложенный Россией и Китаем вариант равноправия.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал экс-нардеп, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский мало кого устраивает. Ведь американский TIME выложил в пику Зеленскому Стамбульские соглашения. И дело не в Зеленском, хоть его поведение никому не нравится. Лично Зеленский вызывает неприятие очень многих европейских и американских лидеров, но они вынуждены с ним мириться, одновременно пытаясь его поджимать, чтобы сильно не наглел. Но вопрос не в Зеленском, а в том, кто будет руководить миром. Или будет схема такая, как предлагает Китай и Россия, когда страны, как равные партнеры, не вмешиваясь во внутренние деда друг друга строят мировой миропорядок, нормально, спокойно развиваются, или будет продолжаться дальше схема, когда Соединенные штаты, где хотят, устраивают перевороты, куда хотят, вводят войска. Или то, или другое», – подчеркнул Царёв.

По его словам, Соединённые штаты понимают, что у них цугцванг, и каждый следующий ход будет всё хуже.

«Им бы сейчас, быть может, согласиться. Но согласиться на то, что предлагает Путин, они не могут, понимая, что следующее предложение будет ещё хуже. Но, всё равно, и они, и Зеленский, откладывают принятие решения. Стратегическая победа будет за Россией, потому что она находится в пуле тех стран, экономика которых растёт. А экономика Запада, Европы, Соединенных штатов в проблемах и кризисе», – убежден Царёв.

Он добавил, что одной из целей последнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев была попытка уговорить Зеленского выйти на такой вариант, который можно было представить, как сохранение страны и ее суверенитета, и проложить восточную границу по линии фронта. Но Зеленский отказался, потому что для него это означает физическую смерть.