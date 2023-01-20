Царёв рассказал, кто и за что мог убить Монастырского

Гибель главы МВД Украины Дениса Монастырского связана с наркобизнесом экс-руководителя министерства Арсена Авакова или с торговлей оружием главкома ВСУ Валерия Залужного.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть одна из версий, что Монастырский дошёл до бизнес-империи Авакова, которая была построена на наркотиках. Бизнес настолько прибыльный и серьёзный, что Монастырского сбили ракетой. Многие говорят о том, что вертолёт горел ещё до того, как начал падать, – отметил он. – Другие говорят о том, что Монастырский влез в торговлю оружием. Я когда-то столкнулся с тем, что прослушки и наружки в милиции в десятки, если не сотни раз больше, чем в разведке. И данных собирается не меньше, чем в СБУ. И как говорят мои друзья в Киеве, Монастырский начал лезть в торговлю оружием, которую ведёт Залужный. То есть оружие, которое должно поступать на Украину, сразу же продаётся, и деньги делятся между американцами и Залужным. А Монастырский потребовал свою долю».

Что касается заявлений главы военной разведки Кирилла Буданова изданию Wall Street Journal, в котором он подтвердил, что СБУшники по ошибке пристрелили участника первых переговоров о прекращении огня с Россией финансиста Дениса Киреева, который на самом деле был агентом разведки, то помимо межведомственной войны украинские силовики уничтожали людей по списку возможных угроз для режима.

«Киреева убили буквально в первые дни начала спецоперации. Я его неплохо помню по прошлой жизни, хоть он был на стороне врага, но хорошо понимал ситуацию, и уж точно у него не было националистического отношения к русским. Его застрелили сотрудники СБУ. Обезоружили охрану, отвезли неподалеку и выстрелили в голову, – напомнил Царев. – В начале СВО громадное количество людей, которые с точки зрения киевского режима могли представлять какую-то угрозу, были уничтожены. Списки были составлены заранее, и если убивают высокопоставленных сотрудников разведки, поверьте, убивать каких-то пророссийских активистов более чем легко. Я предупреждал о том, что такие списки в регионах составлены, и часть убитых людей потом привезли в Бучу и выставили напоказ перед журналистами. И не зря наша страна заявляла требования провести генетическую экспертизу людей, которые похоронены в Буче: большинство из них оказались бы из Киева, и далеко не сторонники власти».