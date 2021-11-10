Царёв рассказал о пренебрежительном отношении посольства РФ к русским Украины

Посольство России на Украине демонстрировало пренебрежительное отношение к русским силам бывшей советской республики, делая ставку на кулуарные договоренности с олигархами.

Об этом в эфире израильского интернет-канала Iton TV рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас за дружбу с Россией выступало подавляющее большинство политиков и жителей Украины, но этого никто не ценил. Вот я на свои деньги, у меня был достаточно крупный бизнес, я финансировал Антифашистский фронт, была такая организация. Но я ни разу не встречался с послом Российской Федерации Михаилом Зурабовым, а Михаил Зурабов регулярно проводил открытые вечера в Посольстве Российской Федерации и ни один из этих вечеров не проходил без участия Петра Порошенко», – напомнил Царев.

По его мнению, России нужно брать пример с США, как нужно работать с «мягкой силой» и лоббировать свои интересы.

«Не надо ничего нового придумывать, возьмите за пример, как работают западные фонды. Неправительственные организации у нас, в Украине, были, их было много, выделялось достаточно много средств, хотя бы филиал был в каждом сельском районе Украины.

Люди проходили, получали гранты, ездили на учебу в Соединенные Штаты, после этого посольство США брало на контроль этих людей и продавливало при приходе к власти следующего президента, следующей администрации буквально по спискам этих людей, чтобы они получили должности замглавадминистраций, какими-то помощниками, советниками в администрацию президента, журналистов, которые должны были получить рабочие места. Их не бросали, всех их отслеживали.

Если у кого-то из них возникала какая-то неприятность, то включалась сразу буквально вся эта рать, которая писала, бастовала, выходила на митинги, посольство включалось – по каждому рядовому сотруднику, члену неправительственной организации, посол не стыдился ходить к президенту», – пояснил Царёв.