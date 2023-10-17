Царёв рассказал о шансах Зеленского остаться у власти

Обещание Зеленского не идти на выборы в случае прекращения военного конфликта говорит о том, что он не утратил инстинкт самосохранения – как только боевые действия будут остановлены, украинскому президенту придется немедленно покидать страну.

Такое мнение в эфире «Украина.ру» высказал экс-нардеп Украины, а ныне политический блогер и директор санатория Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что он сказал, это просто очевидная вещь: если боевые действия завершаются, ситуация становится настолько критичной для Зеленского, что какие там баллотирования? Ему надо бежать из Украины! Ссылаться на проблемы со здоровьем, просто бросать всё и уезжать. Причем как в случае победы России, так и в случае заморозки конфликта.

В любом случае, прекращение конфликта по любым обстоятельствам для него катастрофа. Поэтому просто сказал очевидное – если конфликт прекратится, ни о каких выборах уже речи быть не может», – уверен он.

Кандидатов на смену Зеленскому много, но главная интрига не в них – Зеленского могут оставить у власти, лишив поддержки Верховной Рады, и тогда он станет «мальчиком для битья», на которого спишут все, и на этом фоне реабилитируют себя.

«Не всё так просто, и если вникать глубоко в систему, то Зеленский, на самом деле, фактически выстроил систему Советского союза, где конкуренции практически нет. Все СМИ находятся под контролем Зеленского, а без СМИ нельзя провести избирательную кампанию. Олигархи сейчас все в подвешенном состоянии, такая непростая ситуация. Поэтому я бы не стал говорить, что 100% Зеленский проиграет эти выборы – он парламентские гарантировано проиграет. А проиграв парламентские выборы, он становится очень слабый. На Украине Верховная рада – это место силы, там, где распределяется власть. Президент очень важен, но президент без поддержки парламента становится куклой для битья. Его там с утра до вечера бьют депутаты, не проходят его решения, и потихоньку отбирают у него власть. У него падает рейтинг. Это программа минимум – ослабить Зеленского, а программа максимум, конечно, у него выиграть», – считает Царёв.

Все конкуренты Зеленского обозначились сразу после саммита НАТО, который прошёл крайне неудачно для Украины. В первую очередь, это мэр Киева Виталий Кличко, которому симпатизируют мэры других украинских городов.

«Сейчас пытаются забрать сбор подоходного налога у местного самоуправления, чтобы ослабить мэров, чтобы они стояли с протянутой рукой перед центральной властью. Именно для того, чтобы ослабить Кличко. Но он может пойти на выборы, правда, больше любит мальчиков, чем девочек, скажем так, гораздо больше. Во время майдана я имел доступ практически ко всем закрытым документам СБУ, в том числе на всех возможных конкурентов Януковича. Не буду повторять, но в общем-то – есть такая проблема у Кличко. Хотя, для Украины, может быть, и для Европы – это уже не является проблемой», – рассудил Царёв.

«Сергей Притула, молодой журналист, делает чудовищные сборы. У него достаточно неплохой рейтинг, и он раскручен. Ну и, конечно, Залужный. Залужный – это самая большая угроза для Зеленского. Так уж происходит в воюющей стране – рейтинг военных растёт, рейтинг политиков падает. И у Залужного очень высокие шансы стать следующим президентом, и не важно, война остановится или нет. Это мировая практика, так уж люди устроены, они склонны голосовать за военных. И Залужный выступил сразу же после саммита НАТО, раскритиковал, заявил, что не остановимся, дойдём до Москвы и так далее. Выступили, конечно же, и Порошенко с Тимошенко. Порошенко говорил, что при нем войны с Россией не было, Тимошенко то же самое. Там была критика власти и за коррупцию, в том числе. Вылез Усик даже Юго-Востока, блогер этот, Арестович. То есть целая команда желающих, вооружившись пилами, ножами и дубинками приготовилась нападать на Зеленского, пилить и резать его рейтинг, отрезать от него кусочки и рвать на части», – считает Царёв.