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Новости Украины

Команда Зеленского совместно с СБУ подготовила и готова реализовать в ближайшее время убийства известных на Украине «пророссийских»лиц, чтобы выдать эти смерти за российскую диверсию для предлога так называемого вторжения.

Об этом у себя в телеграм-канале сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мне сообщили из Киева, в самое ближайшее время Зеленский действительно начнёт силовую операцию на Донбассе. Украина хочет реализовать «хорватский» сценарий, используя мгновенный военный удар для взятия под контроль границы с Россией ДНР и ЛНР, с последующей зачисткой нелояльного нынешним властям населения. Планы свёрстаны, задачи поставлены. Техника и личный состав готовы. Сценарий операции полностью одобрен Западом. Одновременно с началом военной операции СБУ совместно с местными нацистами начнут физически уничтожать «пророссийски настроенный элемент». Причем речь идёт не только об оппозиционных политиках. Уничтожать планируют блогеров, журналистов, лидеров общественного мнения. Списки с адресами и фамилиями уже составлены. Спецгруппы для зачистки готовы. Убивать несогласных будут в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах юго-востока Украины.

Обладая этой информацией, ряд оппозиционных политиков уже покинули страну. Единственный, кто может остановить это неизбежное кровопролитие – это Владимир Путин и его союзники. Прямо сейчас идут напряжённые переговоры. Ещё раз прошу очень серьезно отнестись к этой информации», – написал Царёв.