Царёв: СБУ готовит серию убийств по всей Украине
Команда Зеленского совместно с СБУ подготовила и готова реализовать в ближайшее время убийства известных на Украине «пророссийских»лиц, чтобы выдать эти смерти за российскую диверсию для предлога так называемого вторжения.
Об этом у себя в телеграм-канале сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как мне сообщили из Киева, в самое ближайшее время Зеленский действительно начнёт силовую операцию на Донбассе. Украина хочет реализовать «хорватский» сценарий, используя мгновенный военный удар для взятия под контроль границы с Россией ДНР и ЛНР, с последующей зачисткой нелояльного нынешним властям населения.
Планы свёрстаны, задачи поставлены. Техника и личный состав готовы. Сценарий операции полностью одобрен Западом.
Одновременно с началом военной операции СБУ совместно с местными нацистами начнут физически уничтожать «пророссийски настроенный элемент». Причем речь идёт не только об оппозиционных политиках. Уничтожать планируют блогеров, журналистов, лидеров общественного мнения.
Списки с адресами и фамилиями уже составлены. Спецгруппы для зачистки готовы. Убивать несогласных будут в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах юго-востока Украины.
Обладая этой информацией, ряд оппозиционных политиков уже покинули страну.
Единственный, кто может остановить это неизбежное кровопролитие – это Владимир Путин и его союзники. Прямо сейчас идут напряжённые переговоры.
Ещё раз прошу очень серьезно отнестись к этой информации», – написал Царёв.
Спасибо!
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