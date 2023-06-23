Царёв: США готовы торговаться с РФ о заморозке, но Лондон не даст

Побудить Украину ударить по мостам на границе с Крымом могла Великобритания, которая является представительницей «партии войны». Это нужно было для того, чтобы сорвать любые наметки к переговорам о мире.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Царева, США могли бы поставить Украине любое количество нужной техники и вооружений, но делают это дозированно, потому что уже достигли всех своих целей в противостоянии с Россией. Заморозить же конфликт не дает Лондон.

«По конфликту с Россией они все свои задачи выполнили, и дальше играет Лондон. Больше чем уверен – то, что эти удары, которые были по мостам – это Лондон за ними стоит, чтобы сорвать возможные наметившиеся разговоры о переговорах. Есть две партии – партия войны и партия мира. Партия мира будет потихонечку подталкивать Украину для того, чтобы они созрели выходить на осень-весну на какую-то заморозку конфликта, а партия войны будет делать как Великобритания, чтобы война продолжалась и разгоралась все сильнее… То, что мы сейчас видим на фронте, – это смоделированная ситуация Соединенными Штатами. США – единственная страна, которая может разморозить необходимое количество техники, чтобы кардинально поменять ситуацию на фронте… У них это все есть, они это все не распродали за копейки, и они могли легко поставить не 100, а 200-300-400-1000 танков «Абрамс» и остального вооружения. Но они этого не делают, они специально создали такую ситуацию, чтобы возник дефицит, кризис. У них открыт контракт, ленд-лиз, они могут поставлять неограниченное количество вооружений, не спрашивая Конгресс в любой момент времени. Они смоделировали такую ситуацию, чтобы Зеленский был на шпагате. Ну, Зеленский на шпагате – если он сейчас пойдет в наступление, значит, как ему все сейчас говорят об этом: «Ты обещал – давай, двигай вперед, мы ждем наступления», поднята планка ожидания. Очевидно, что резервов у него не останется, они все будут сточены о нашу линию обороны, даже до «линии Суровикина» не дошли. А если бы дошли до этих минных полей, до укреплений, до всего остального, то просто бы растворились. И дальше у него нечем было бы защищать Украину. Потому у него вариант – выполнить команду, которая к нему сейчас приходит. Второе – не выполнить, и тогда лишиться поддержки. Если он лишится поддержки, сколько Украина сможет сопротивляться, если ей не будут помогать оружием и финансировать? Можно спорить – больше, меньше, месяц-полтора, две недели, три месяца, – но очевидно, что Зеленский продержится меньше, чем продержится Украина», – заявил Царев.