Царёв: Стоимость содержания Украины для Запада выросла в 8 раз

Владимир Гладков.  
07.01.2023 16:09
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Колониальная демократия, Спецоперация, Украина


Удары России по Украине наносятся так, чтобы Западу было нужно тратить всё больше средств на поддержание марионеточного режима в Киеве.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары России по Украине наносятся так, чтобы Западу было нужно тратить всё больше средств...

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«С самого начала спецоперации Зеленский говорил, что ему нужно около миллиарда долларов (ежемесячно, – ред.), чтобы поддерживать Украину.

С учётом того, что промышленность и экономика остановились, сейчас сумма около восьми миллиардов. Это большие деньги для Запада, который находится в кризисе. И эти расходы заставят Запад подумать, стоит ли финансировать, или лучше договориться, и пойти на условия России», – сказал Царёв.

По его словам, Украина обладает инфраструктурой, которая досталась ей от Советского Союза и создавалась с большим запасом прочности – с учетом возможного большого конфликта с НАТО.

«Эффект накопительный. На Украине долгое время находились запасы трансформаторов, оборудования для ремонта. Сейчас запасы истощились.

Плюс советская энергетическая система создавалась с прицелом на войну. Мы готовились к войне. Потому она была явно избыточна. Плюс с началом перестройки громадное количество предприятий остановилось, а избыточные энергетические мощности остались.

И когда российские ракеты подбивали трансформаторы, всегда находились запасные пути, каким образом можно было подать электроэнергию. И чем дольше работали наши Военно-космические силы, тем меньше оставалось этих запасных путей. И каждая ракета уже точно обрушивает какой-то регион», – рассуждает политик.

Отметим, что в последние дни массированные удары прекратились. Благодаря этому, а также теплой погоде крупнейшие города Украины избежали блэкаута на новогодние праздники.

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