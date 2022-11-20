Царёв удивлён искажением данных по СВО в федеральных СМИ

20.11.2022  00:53 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Дзен, Россия, США, Украина


США не поставили Украине и малейшей доли своих современных вооружений, специально затягивая конфликт и регулируя интенсивность боевых действий в той мере, в какой в данный момент американцам выгодно. Поэтому все сообщения российских СМИ о том, будто бы Украина вот-вот израсходует все запасы и возможности продолжать сопротивление – не соответствуют действительности.

Об этом на канале «СР «ЗА Правду» рассказал экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США не поставили Украине и малейшей доли своих современных вооружений, специально затягивая конфликт и...

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«Открываю федеральные СМИ, и там постоянно говорят, что вот у них кончаются вооружения, вот у них то-то. Ну, вы подумайте, как? Там нет ни американских танков, ни американских самолётов, ни беспилотников, которые последнего поколения.

Они могут поставлять, поставлять и поставлять. Они поставили очень малое количество «Хаймарсов» от того, которое у них есть. Они в любое время могут контролируемо увеличивать интенсивность военных действий.

То, что сейчас эти военные действия проходят в таком режиме, это по той причине, что США считают, что вот так им сейчас нужно.

Если говорить с точки зрения холодной аналитики, надо понимать, что США контролируют ход ведения конфликта.

Мы, к сожалению, в той военной «игре», которая сейчас идёт, лишь отчасти субъект. Если бы США использовали себя на 95%, свой военный комплекс, тогда бы мы могли на 5 градусов поднять интенсивность боёв, и у них – всё, кончилось оружие, нет.

Как раз наоборот. Они и на 5% не используют свои вооружённые силы», – сказал Царёв.

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