Царёв: Украинцы уже смеются над нами

Россия потеряла несколько ценнейших самолётов, которые смогли атаковать украинские дроны из-за отсутствия укрытий.

Между тем, цена потерянных бортов уже перекрывает все затраты на строительство защитных сооружений по всей России. Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Царева, защитить авиатехнику могли бы капониры или навесы, хотя бы по примеру тех, что выстраивают во время различных форумов и выставок.

«Громадное количество вариантов, как это можно сделать – пишут мне читатели, говорят об этом военные, а на самом деле выкладывают, и весь мир смеется, когда мы самолеты, дорогущие самолеты, которые мы уже, в силу того, что Советский Союз далеко в прошлом, не все самолеты можем делать, и некоторые никогда не сможем сделать, в ближайшие 10-20 лет, имеется в виду, воссоздать технологии, военные уже от бессилия эти самолеты обкладывают сверху колесами, шинами. Американцы со спутников это видят, украинцы видят, смеются над нами. Почему? Если у нас идет танковый биатлон или выставка «Армия», приезжаешь – там великолепные навесы, они сделаны, построены. Значит, умеем – на выставке мы можем сделать, а боевые самолеты в зоне поражения накрыть крышей мы не можем. Почему делают капониры – их даже американцы делают больше, чем самолетов, почему? Потому что будем бить и не будем знать – это пустой капонир или нет, куда поставили. Да мы уже давно могли бы все наши аэропорты, за счет тех самолетов, которые выведены из строя, по их цене мы могли всю Россию накрыть, наши военные аэропорты капонирами», – заявил Царев.