Царёв: Украинцы уже смеются над нами

Анатолий Лапин.  
16.09.2023 13:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 598
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия


Россия потеряла несколько ценнейших самолётов, которые смогли атаковать украинские дроны из-за отсутствия укрытий.

Между тем, цена потерянных бортов уже перекрывает все затраты на строительство защитных сооружений по всей России. Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия потеряла несколько ценнейших самолётов, которые смогли атаковать украинские дроны из-за отсутствия укрытий. Между...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Царева, защитить авиатехнику могли бы капониры или навесы, хотя бы по примеру тех, что выстраивают во время различных форумов и выставок.

«Громадное количество вариантов, как это можно сделать – пишут мне читатели, говорят об этом военные, а на самом деле выкладывают, и весь мир смеется, когда мы самолеты, дорогущие самолеты, которые мы уже, в силу того, что Советский Союз далеко в прошлом, не все самолеты можем делать, и некоторые никогда не сможем сделать, в ближайшие 10-20 лет, имеется в виду, воссоздать технологии, военные уже от бессилия эти самолеты обкладывают сверху колесами, шинами.

Американцы со спутников это видят, украинцы видят, смеются над нами. Почему? Если у нас идет танковый биатлон или выставка «Армия», приезжаешь – там великолепные навесы, они сделаны, построены. Значит, умеем – на выставке мы можем сделать, а боевые самолеты в зоне поражения накрыть крышей мы не можем.

Почему делают капониры – их даже американцы делают больше, чем самолетов, почему? Потому что будем бить и не будем знать – это пустой капонир или нет, куда поставили.

Да мы уже давно могли бы все наши аэропорты, за счет тех самолетов, которые выведены из строя, по их цене мы могли всю Россию накрыть, наши военные аэропорты капонирами», – заявил Царев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть