Царёв: Украинским олигархам конец. Даже Порошенко. И даже Кучме

19.03.2021, Севастополь, Валентин Филиппов

Новости Украины

Украинских олигархов не спасёт ничего. Первыми жертвами будут Медведчук и Коломойский. За ними Фирташ и Порошенко. Покидает Украину Пинчук, и Кучма с ним. Ахметов рассчитывает стать «любимым олигархом», но у него тоже не получится.

Украиной будут править транснациональные корпорации. Население будет вымирать от непомерных тарифов и отсутствия работы. Под прямой контроль Запада перейдут все ветви власти Украины.

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О том, в чём суть операции западных спецслужб по «вагнеровцам» и для чего задумана «Крымская платформа», обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал Олег Царёв.

Валентин Филиппов: Наша виртуальная студия находится в гостях у Олега Царева, которого представлять я не считаю нужным, потому что его все и так знают.

Здравствуйте, Олег.

Олег Царев: Здравствуйте

Валентин Филиппов: Олег, скажите, а украинских олигархов от раскулачивания могла бы спасти молниеносная война?

Олег Царев: Украинских олигархов сейчас не спасет ничего, решение принято. Вот точно так же, как много лет тому назад, задолго до того как начали раскулачивать Коломойского, я общался с сотрудниками МВФ в Москве. Мы обсуждали Украину, и они мне говорили, что «у нас тут не хватит никаких денег, чтобы финансировать Украину. Всё что мы финансируем, ворует Коломойский. Ворует, выводя через Приват-банк. Мы подали расчеты в головной офис. Мы подсчитали, что проще один раз выплатить деньги за национализацию Приват-банка».

Вы помните, что Приват банк был номер один по количеству депозитов. Надо было сразу же влить деньги в банк, для того, чтобы не обрушилась банковская система. И от моего разговора до национализации Приват-банка прошел целый год. И от этой докладной записки, до принятия решения в МВФ могли быть какие-то задержки. Но, тем не менее, решение было принято и оно было выполнено.

Точно так же сейчас принято решение, что «невозможно спасти Украину». Здесь какая ситуация? Украина – оккупированная страна, это колония. Но если раньше заходили войска, ехали немцы на мотоциклах, занимали города и поселки, ставили везде своего офицера, который запускал предприятия. Вы знаете, что предприятия на оккупированных территориях работали, люди ходили на работу, получали заработную плату.

Малое количество людей уходило в партизаны, около 2%, причем из них – подавляющее большинство на Украине – были этнические русские. Вот какая-то особенность у русских, что все время им неймется, хочется повоевать за правду. Это я все шучу.

Валентин Филиппов: Я понимаю. Но я хочу сказать, что некоторые эти предприятия до сих пор работают, а на некоторых немецких мотоциклах до сих пор ездят наши дедушки.

Олег Царев: И получается, что непосредственно вплоть до самых далеких сел, был прямой контроль немецкого командования. 2% шло в партизаны. 2% шло в полицаи, остальные просто ходили на работу. Потому что такова экономика. Весь юго-восток России был захвачен, и они должны были работать, ездили поезда, автомобили, выпускались товары народного потребления. Вот сейчас ситуация нынешней оккупации, что контроль только над президентом, над кабинетом министров, над НАБУ, сейчас они хотят взять под контроль суды. Кроме того, после скандала с вагнеровцами, которых 3 года ЦРУ и МИ-6 вело спецоперацию по их аресту…

Валентин Филиппов: Вы думаете, это правда?

Олег Царев: Да, это правда. Они должны были посадить самолет, они должны были достать вагнеровцев. Часть из них россияне, и это должно было быть…

Валентин Филиппов: скандал…

Олег Царев: …фактором, чтобы обвинить Россию в прямом участии в военных действиях на Украине. Потому что до сих пор Россия в том же статусе, что Германия и Франция – гарант минских соглашений. Так вот, после этого западные спецслужбы поставили задачу – не просто сотрудничество с украинскими спецслужбами, а полный контроль и подотчетность напрямую. Вне президента, напрямую они должны быть подчинены. Точно такая же ситуация с судами. Они намучались с украинскими судами. Всё, что они в НАБУ принимают и все решения, что проводятся, – отменяются в судах.

И они поняли, что надо брать под контроль суды. Но все равно они не доходят до полного контроля над экономикой, до каждого села, до каждого города, до каждого предприятия. Для того, чтобы это обеспечить, нужны транс-национальные корпорации, чтобы они зашли на Украину. Зайти они не могут, по той причине, что никакая транс-национальная корпорация не может конкурировать с нашими олигархами.

У них есть депутаты, суды, они могут дать взятку, они могут договориться, они могут надавить, они могут запугать. И олигархи украинские не нужны. Решение по олигархам принято, олигархов не будет. Первыми в этом списке, естественно, Медведчук и Коломойский. Но такое же решение принято и по Пинчуку, по Порошенко, не удивляйтесь…

Валентин Филиппов: А что, Пинчук не откупился?

Олег Царев: Пинчук хотел встроиться. Он очень хотел, он плотно сотрудничал с Соросом, он использовал все свое политическое влияние, чтобы соросятам и Соросу было хорошо, чтобы решения, нужные Западу, проводились в Верховной Раде и думал, что этого достаточно. Оказалось, что нет. Когда цунами, то – что ни делай, цунами есть цунами. Таки-да, принято такое решение, принято на мировом уровне. Принято не только в Соединенных Штатах.

Вы знаете, что сейчас и Англия очень серьезно заходит на Украину, это поддержано и Великобританией. И Пинчуку объяснили, что «при всем хорошем к тебе отношении, ты можешь сохраниться, но продавай свои активы, тогда, по крайней мере, ты сможешь их продать». Никаких олигархов на Украине не будет. И он сейчас перевел офис из Соединенных Штатов в Лондон, перевез туда семью, переводит управление компанией, продает свои компании, выставляет все на продажу. Леонид Данилович очень не хочет ехать, они его уговаривают.

Что касается Фирташа, это все понятно, мы эту ситуацию с Вами уже обсуждали. Если при Трампе у него была надежда, что у него все будет хорошо, то сейчас тучи над ним сгущаются. Как минимум, он выведен из украинской политики, а максимум – поедет в Соединенные Штаты и там, в зависимости от того, захочет ли он сотрудничать со следствием или не захочет, он сядет или не сядет. От него хотят получить данные о том, что у него оставались газпромовские деньги и якобы он этими деньгами финансировал какие-то спецоперации по вмешательству во внутреннюю политику Соединенных Штатов и тем самым получить повод для очередных санкций против России.

Что касается Петра Порошенко, то он в шоке от этой ситуации. Он знает, что он тоже под ударом, и он спешно сейчас решает свои вопросы. Прячет активы, он не готов продавать, он консолидирует их, и вот то, что мой бывший коллега по парламенту и по фракции Володя Макеенко продал свой телеканал «Прямой» на него, это в рамках того плана, который Порошенко осуществляет с целью спасения своих активов.

Что касается Виктора Медведчука и Коломойского. Мы видим, что активы, которые отжаты у Виктора Медведчука, это труба, самый основной актив у него был эта труба, по которой нефтепродукты поступали в Украину по очень хорошим ценам, и он конкурировал со всеми и имел значительную часть рынка нефтепродуктов. Трубу у него забрали…

Знаете, в 2014-м году мы считали, что у олигархов 40% рынка и активов Украины, 40% ВВП вырабатываются на предприятиях олигархов. Но если добавить ещё те активы, которыми олигархи управляют, не являясь собственниками, то это будет далеко за 60%, останется только малый и средний бизнес.

Ну вот точно так же, как труба поступила в распоряжение Рината Ахметова, он сейчас всей энергетикой руководит. Забрали Центрэнерго у Коломойского, кто им управляет? Ринат Ахметов. Ринат Ахметов, получая эти активы, очень надеется стать любимым олигархом. Тем, который всё будет выполнять, всё будет делать.

Валентин Филиппов: То есть, они всё ещё надеются, что…

Олег Царев: На протяжении многих лет Ринат Ахметов финансировал и помогал становлению Арсения Яценюка. Он надеется, что через Арсения Яценюка он сможет получить доступ на Запад и политическую крышу.

Валентин Филиппов: Ну не через Ляшко же…

Олег Царев: Он сейчас исполняет роль крысолова. Крысолов, если вы помните, железная бочка, сажают крысу, долго морят голодом, после этого бросают крысёныша, он его разрывает, потом бросают двух крысёнышей, трех, он всех душит. И становится крысом-канибалом. Его выпускают в доме, он всех крыс зачищает. А для того чтобы очистить дом от крыс убивают потом и крысолова.

Ахметов рассчитывает, что он останется.

Валентин Филиппов: Печальную вы картину нарисовали для наших олигархов. Особенно мне жалко Кучму, которому придется доживать свой век среди иноязычных людей, не говорящих по-украински.

Олег Царев: Я хочу сказать, что это классическая революция. У нас на Украине – это классическая революция. У нас базис и надстройка совпадают. Базис – это олигархический капитализм, капиталисты имеют пароходы-заводы…

Валентин Филиппов: …и газеты.

Олег Царев: …газеты, партии, масс-медиа. Проводят свои партии в парламент, президент выступает арбитром во время дележа государственного бюджета.

Валентин Филиппов: Ну, или клоуном.

Олег Царев: …паразитируют на государственном бюджете. То, что собираются сделать иностранцы, – это фактически революция.

Валентин Филиппов: Ну хорошо, а как же это все будет работать? Просто это будет встроенная в вертикаль какой-то международной власти территория? Мы же социализм-то не построим, правильно? Это не народное добро будет. Это все олигархическое добро станет чьим-то.

Олег Царев: Будут такие фейковые партии, в том числе, фейковые пророссийские партии…

Валентин Филиппов: Подождите. Вот смотрите. Мариуполь. Завод имени Ильича. Принадлежит Ахметову. Раньше вот был государственный, а потом стал ахметовский. Вот кому будет принадлежать Завод имени Ильича? Вряд ли он станет государственным… или рабочим скажут: «Это ваш завод! Вы на нем хозяева!». Такого ж тоже не будет.

Олег Царев: Такого не будет.

Валентин Филиппов: Так кому Завод Ильича достанется?

Олег Царев: Вы хотите, чтобы я назвал фамилию конкретного иностранца?

Валентин Филиппов: Нет-нет-нет,

Олег Царев: или конкретную транс-национальную корпорацию, которая купит этот завод?

Валентин Филиппов: Хозяин у него все равно будет, да?

Олег Царев: Естественно. Социализма не будет.

Валентин Филиппов: То есть, это он же тоже будет своего рода олигарх, раз он будет владеть заводами?

Олег Царев: Я говорю о том, что землю, заводы, порты, железную дорогу, почту скупят транснациональные корпорации иностранные.

Валентин Филиппов: И вот они будут, как бы, нашими олигархами?

Олег Царев: Да, придут иностранные партии для того, чтобы кредитовать вот этот иностранный бизнес, проценты будут такие же, как за рубежом, то есть, очень низкие. Лизинг будет, будет много чего хорошего, только останется очень мало предприятий и рабочих мест не будет. Фактически мы получим Прибалтику с уровнем жизни, Прибалтику, ухудшенную раз в 100.

Валентин Филиппов: Прибалтику легче прокормить: там населения очень мало.

Олег Царев: А никто кормить не собирается.

Валентин Филиппов: Нет, в принципе, если гражданство дать не всем, то тем, кому дать – можно и прокормить.

Олег Царев: Гражданство уже дадут, наверное. То есть, забирать не будут. Это не Прибалтика, которая может такой финт сделать в самом начале. Просто не будет рабочих мест, и люди будут разъезжаться. Старое население будет вымирать из-за непомерных тарифов.

Уже сейчас в сельской местности, я вот созваниваюсь там со своими родными: бабушки собираются по 3-4 бабушки в один дом для того, чтобы 4 пенсии сложить и заплатить за его отопление. Денег на лекарства нет – люди мрут. Молодежь и люди среднего возраста, если не воюют в АТО, то ищут, куда уехать за границу.

Валентин Филиппов: Картину вы нарисовали, хорошо. А сбежать куда-то олигархам? Например, в Россию? Не?

Олег Царев: Не исключено, что мы Игоря Коломойского увидим гуляющего по набережной где-нибудь в Ялте через какое-то время. Конечно же, он будет рад.

Валентин Филиппов: С Депардье под руку.

Олег Царев: Я – человек, за которого Коломойский назначал миллион долларов награды. Коломойский командовал захватом моего дома, который я построил своими руками вместе с отцом. Он захватил и разрушил весь мой бизнес. Я потратил на эти производственные предприятия 20 лет, у меня к нему симпатий никаких нет.

Но я хочу отдать должное в том, что он боится. И вот из Швейцарии ему сказали: «Надо уезжать» – он уехал. В Израиле ему сказали о том, что «Будет уголовная статья – мы тебя выдадим». Он уехал на Украину. Дальше бежать ему некуда, у него остается только Россия.

Валентин Филиппов: За голову Коломойского 10 путевок в санаторий Кирова!

Олег Царев: Ни в каком другом месте он от Соединенных Штатов не спрячется.

Валентин Филиппов: Северная Корея, Китай.

Олег Царев: И ему есть, что России предложить. Я знаю показания по целому ряду, десятку дел, которые чрезвычайно важны для Российской Федерации. Я просто так обозначу одно: например, дело Боинга. Они убили диспетчера, пропал летчик, но обстоятельства дела они все очень хорошо зачистили, знают только два человека – Корбан и Коломойский.

Валентин Филиппов: Два свидетеля – это достаточно.

Олег Царев: Ну, хотя бы один.

Валентин Филиппов: Простите, война на Донбассе, как ложится в эту всю схему? Во всю эту продуманную операцию по зачистке Украины, продолжение войны на Донбассе? Нужна ли она западным хозяевам?

Олег Царев: Вот то, что сейчас происходит с «Крымской платформой» – это многоходовочка. Надо отдать должное американцам – они способны работать в долгую и играть в несколько этапов: первое – создание «Крымской платформы». Вы знаете, Минские соглашения американцев не устраивают, потому что там Россия в статусе гаранта Минских соглашений. И вот эта спецоперация по вагнеровцам, которая накрылась, она была нужна для того, чтобы Россию обвинить напрямую: «Вот она участник»…

Валентин Филиппов: Я все равно не понимаю, как можно было благодаря этому обвинить… То есть, они бы сняли с самолета граждан России, которые летели на работу, на охрану каких-то вышек в Турции или ещё куда-то…

Олег Царев: Валя, они в тот момент времени, когда они их вербовали на работу, каждый из них подробно рассказал, где он воевал. Для того, чтобы повысить свой статус. Поэтому у них вся подноготная уже была, оставалось просто получить какие-то уже показания, которые они и рассчитывали получить…

Валентин Филиппов: Живьем к себе.

Олег Царев: Что касается «Крымской платформы», здесь она чрезвычайно важна, потому что Россия – «агрессор по Крыму». То есть, развитие этой темы – это чрезвычайно важно для того, чтобы непосредственно в этом процессе обвинить конкретно Россию.

Валентин Филиппов: А смысл?

Олег Царев: Следующее – для того, чтобы усилить эту тему, в «Крымскую платформу» на следующем этапе собираются втащить вопрос Донбасса. То есть, Крым и Донбасс. И программа минимум, насколько я понимаю, в рамках «Крымской платформы», в рамках переговоров, договориться о том, чтобы Донбасс перешел Украине без всяких условий, то есть без федерализации, без какой-то милиции, без защиты людей, которые там сотрудничали с властью Народных Республик.

Это программа минимум – при выполнении она же бьет по внутренней политике Российской Федерации. То есть, когда там будут в концлагеря сгонять людей, которые сотрудничали с той властью, это будет бить лично по Владимиру Путину и по власти Российской Федерации. Усиление вот этой темы, которая для американцев чрезвычайно важна, когда обвинить можно непосредственно Россию – «Россия – агрессор».

Им помог бы прямой ввод российских войск на Донбассе. То есть, если будет прямой ввод, то тогда «Россия – агрессор», и она уже не гарант Минских соглашений. Минские соглашения, как таковые, рассыпаются.

Валентин Филиппов: Но если Россия вводит войска на Донбасс, то это, естественно, в том случае, когда Минские соглашения, наконец-то, слава Богу, забываются навсегда. То есть, это естественный ход после того, как Минские соглашения признаются недействительными, они разрываются. «Ребята, всё, нет никаких Минских соглашений, мы продолжаем боевые действия». Это логично. А вы говорите, что это будет поводом для разрыва Минских соглашений… Так, хорошо же.

Олег Царев: Программа минимум – разменять Донбасс на признание Крыма. Программа максимум – забрать Донбасс и оставить подвешенным вопрос по Крыму.

Валентин Филиппов: Я просто не понимаю, «Крымская платформа», ну собираются там какие-то люди, о чем-то разговаривают. А как это может быть давлением? Они там себе разговаривают, что-то решают, говорят: «Россия аннексировала Крым».

Хорошо, даже если аннексировала, в законах международных всё про аннексию написано – Россия, как аннексирующая сторона, присоединила к себе эту территорию, выполняет все обязанности аннексирующей стороны. Заботится о населении, предоставляет им все права, снабжает его.

То есть, даже если называть это аннексией, Россия эту аннексию проводит в рамках международных представлений об аннексии. Она ничего не нарушает, она ведет себя как аннексирующая сторона.

Олег Царев: Просто уже к этому все привыкли. Но, таким же способом Россия могла по просьбе Януковича, да?, завести войска…

Валентин Филиппов: Да.

Олег Царев: …на Украину, в Киев, и…

Валентин Филиппов: Да.

Олег Царев: И тогда это бы был не Крым, а гораздо большая территория.

Валентин Филиппов: А что, Россия не сможет это сделать позже? Я понимаю, что позже – дороже, но в принципе ж можно же? То есть, оно ж никуда не девается, они же… если они борзеют, да? – то как?

Олег Царев: Валик, я ответил на ваш вопрос.

Валентин Филиппов: Хорошо, ну, допустим, война, но у войны есть логическое окончание. Она же может закончиться не очень удачно для Украины, для Запада?

Олег Царев: А я не говорю, что она будет. До сих пор нет команды о том, чтобы война начиналась. Вы помните, как начиналась первая война? Приехал руководитель ЦРУ, надавил на Турчинова, и начались военные действия. Сейчас Зеленский гонит войска на юго-восток Украины, потому что он в ожидании: «вдруг поступит такая команда». Поступит – он выполнит. Вообще сейчас уникальная ситуация, Зеленский очень хочет звонка Байдена.

Валентин Филиппов: Да, вот.

Олег Царев: Никто не может понять, зачем он хочет так этого звонка Байдена, но его окружение создало такую иллюзию, что если Байден позвонит, то это, как бы, решит его вопрос. У него падает рейтинг, ситуация в экономике отвратительная, и он хочет, как Порошенко, стать любимцем американских властей, которые ему звонят, опекают, помогают решать его вопросы.

Для этого ему нужен звонок Байдена, и его окружение, повторяюсь, я не говорю о том, что это действительно такое задание у него есть, но его окружение ему сформировало точку зрения, что Байден позвонит при выполнении ряда условий, которые якобы являются условиями от Госдепартамента. Первое, это санкции по Коломойскому.

Валентин Филиппов: Так.

Олег Царев: Второе, это санкции по Медведчуку. Предъявление обвинения и, возможно, арест Медведчука и Коломойского, там же и Андрей Деркач. Вот в рамках этих заданий, которые он получил, он и действует в последнее время. Да, я еще забыл сказать, это разгон партий ОПЗЖ и «Блок Шария».

Валентин Филиппов: То есть, вы думаете, такие условия могли быть поставлены Западом?

Олег Царев: Ну, по той информации, которая у меня есть, так оно и есть. По крайней мере, в Офисе президента считают, что такие условия поставлены. У меня есть некоторые сомнения, но я знаю, кто проводит эту точку зрения. Я понимаю, что информация может искажаться между Западом и Украиной, могут возникать дополнительные, как бы, требования. Но пока так.

Валентин Филиппов: А скажите, не может ли быть такой ситуации, что власти США хотели бы поменять верхушку, ну вот, в частности Зеленского и иже с ним, сменить на каких-то других людей?

Олег Царев: Но то, что это не будет Петр Порошенко, мы про это уже поговорили. Они считают его очень жадным и очень тяжелым в переговорах. Им нужна марионетка. Зеленский пытается их убедить в том, что он подойдет.

Вполне возможно, что они захотят еще более своего, так сказать, поставить, который уже будет плоть от плоти их и работать только на них, по указке, абсолютно, не совершая никаких действий, пока не получит одобрения от Вашингтона.

Валентин Филиппов: На этой такой загадочной ноте я хочу вас поблагодарить за ту огромную массу информации, которую я переварить сейчас не смог, а зрители, наверное, ставя на паузы интервью или вчитываясь в текст, смогут осознать всё.

Олег Царев: Спасибо.

Валентин Филиппов: Огромное вам спасибо.