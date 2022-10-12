Царёв: Военным не давали бить Украину – «боялись за рейтинги»

Новости Украины

Уже через месяц после начала СВО на Украине стало понятно, что после вмешательства НАТО военный конфликт приобретает характер Отечественной войны, однако жизнь в России так и не была перестроена для обеспечения потребностей фронта.

Об этом в эфире Первого канала заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще-то говоря, это было ясно уже через месяц-полтора после начала спецоперации об этом тогда уже заговорили: что это война, что нужен ГКО или его аналог, нужна Ставка Верховного главнокомандующего или ее аналог. Я объясню на простом примере. В субботу было принято решение о назначении Суровикина командующим всей операции. Но ведь до этого действовало другое решение, когда было два командующих на одном фронте на южной и на северной стороне. У нас есть и правительство, и администрация президента, но, на самом деле, у нас должна быть чёткая вертикаль для управления войной на фронте и в тылу, которая предусматривает, что принимаются решения, которые в мирное время не могут приниматься: о том, чтобы отменить всякие тендеры, кредиты для военных предприятий вместо прямого финансирования, отменить банкротство, необходимость искать залоги для того, чтобы взять кредит для производства ракет или снарядов — надеюсь, что этого сейчас не происходит… Необходима ответственность по всем линиям. Надо, чтобы «министерство X» не думало, что, поскольку оно не называется «министерство обороны», оно может жить своей обычной мирной жизнью и продолжать функционировать. Кто-то говорил в другой программе, что до сих пор показывают по другим каналам — не по Первому, не по второму — «Рэмбо», например, крутят, потому что закупили «Рэмбо» и показывают его по нашим российским каналам. Не только «Рэмбо», массу других фильмов, где прославляется американская мощь. Должен быть чёткий порядок наведён во всех сферах жизни, которые имеют прямое отношение к достижению победы в войне — вот что такое ГКО», – сказал Затулин.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в свою очередь отмечает, что критика Минобороны за ход СВО справедлива лишь отчасти – действия военных долгое время сковывали чиновники, опасавшиеся за рейтинги и избегавшие «непопулярных шагов».

«В последнее время много критики в сети по поводу руководства спецоперации из министерства обороны. Не собираясь заступаться за министерство обороны, хочу обратить внимание на две вещи. Министерство обороны, как минимум, начиная с начала лета, пыталось согласовать частичную мобилизацию. Это правда. Но наши политические ведомства были категорически против. Также называли такую инициативу преждевременной и непроработанной. За рейтинги, блин, боялись. Напомню, что основная причина наших неудач в Харьковской и Херсонской областях — это недостаток личного состава. Кроме этого, хочу обратить внимание, что все координаты объектов украинской критической инфраструктуры у военных есть. Но пока не было политического решения о несении таких ударов, такие удары не наносились», – отметил Царев.

Он призвал «дать военным делать свое дело» – «нельзя ругать военных, и одновременно висеть у них на руках, не давая им работать».