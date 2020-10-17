Царёв: Всё болтовня, кроме турецких беспилотников для Украины

17.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Главной целью поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию было приглашение лидера этой страны Реджепа Эрдогана в создаваемую Украиной «Крымскую платформу» – новую структуру, в рамках которой Киев надеется оспаривать российский статус полуострова. Взамен Зеленский пообещал Эрдогану поддержку в позиции по Нагорному Карабаху. Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

По словам Царева, во всех остальных вопросах Зеленский повторил своего предшественника Петра Порошенко и фактически использовал тезисы «армия, язык, вера», встретившись с Константинопольским патриархом Варфоломеем и обсудив военное сотрудничество в Эрдоганом. Последнее, по мнению политика, может представлять опасность, поскольку турецкие беспилотники показали свою эффективность, а их сборка на Украине угрожает России.

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«Эрдоган никогда не признавал Крым, поэтому здесь мы ничего нового не услышали. Зеленский, действительно, превратился во второго Порошенко и здесь тоже ничего нового.

Что касается беспилотников, то я думаю, что сама цель поездки была привлечь Эрдогана к вступлению в «Крымскую платформу». Эрдоган до сих пор в нее не вступил, и это странно. А взамен Зеленский должен был предложить Эрдогану поддержку по Карабаху.

Что касается беспилотников, то ситуация критическая. Мы наблюдали, насколько успешно беспилотники применялись в Ливии, Сирии и сейчас очень активно применяются в Карабахе. Благодаря беспилотникам у Азербайджана превосходство в воздухе, только благодаря им он смог решить те задачи, которые решил, и захватить территории.

Беспилотники есть у Европейского Союза, их производит Иран, Турция, США. Российская Федерация – единственная страна, которая не производит беспилотники… России надо что-то делать, потому что она скоро станет единственной страной, обладающей гигантской ядерной дубиной, которую нельзя применить, потому, что это будет мировая катастрофа, и вооружением, которое не соответствует сегодняшнему дню», – заявил Царев.

Напомним, вчера во время визита в Анкару президент Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Эрдоган обсудили возможность создания на Украине предприятия по сборке турецких беспилотников, а также совместное строительство самолетов. Кроме того, Эрдоган в очередной раз заявил, что не признает российский статус Крыма и считает его «аннексированным».