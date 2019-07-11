Царёв выдал расклад по депутатам Коломойского в новой Раде

11.07.2019

Украинский олигарх Игорь Коломойский будет владеть «золотой картой» в президентской фракции «Слуга народа», которая зайдет в Верховную Раду.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Царева, Коломойский будет контролировать часть депутатов «Слуги народа», без которых Зеленскому не хватит голосов для принятия важных решений.

«По Зеленскому это будет около 100-127 человек (депутатов-мажоритарщиков, – авт.). Всегда могут быть неожиданности… Итого получается, 220-260 человек.

Вроде бы, глядя на эти цифры, можно сказать, что Зеленскому ничего не нужно, он может сформировать правительство в одиночку.

Но при этом, самая большая проблема Зеленского – это Коломойский, когда мы смотрим списки Зеленского, оказывается, что внутри партийных списков Зеленского, человек 20 из этого списка повычеркивали.

В основном вычеркивали людей Коломойского, у них был шлейф. Итого получается, что итого 45 человек (Коломойского).

Если мы из этих цифр 220-260 отнимаем Игоря Валерьевича Коломойского с его 45-ю, мы видим, что у Зеленского не получается сформировать коалицию без Коломойского. Коломойский будет играть», – заявил Царев.