«Царство Небесное тебе, моя Родина-Украина»

19.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Шестая годовщина государственного переворота – победы боевиков Евромайдана – траурная дата, отсчет начала гибели Украины.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот и наступает очередная годовщина, когда мы будем пить за мою Родину, не чокаясь. День победы Майдана – день гибели Украины.

Хотя, знаете, друзья, в тот день не победил Майдан. Как бы не ругать его, как ни поражаться с людей, которые поверили сказкам Яценюков и прочих ублюдков, будто «Ассоциация с ЕС даст право работать, учиться и жить в Европе» (а также будет ежедневная бесплатная выдача кружевных трусиков), но люди на Майдане-то в основном были хорошие. Не факт, что особо умные, раз поверили бредовым обещаниям, но их желание жить лучше – оно присуще абсолютно любому из нас.

Но разве украинцы зажили лучше? Разве те пенсионеры что чай «онижедетям» носили, получили более высокие пенсии? Или те самые «онижедети» реально получили право работать в Европе кем-то, кроме сборшиков клубники или проституток?

Конечно нет – вся та околесица, что неслась с эфиров заинтересованных каналов и сцены Майдана оказалось ложью! Так что говорить о победе Майдана – глупо. Победила очень узкая клика людей. Да каких «людей»? Ничего людского там нет – очень узкая кучка тварей и вурдалаков! Кучка Иуд и паскуд. Кучка тех, кому не жалко было ни «Беркут», которым они стреляли в лица, ни своих же, которым они стреляли в спины.

Так что нет – Майдан не победил. Убийцы и воры – вот кто победил. А еще хорошее для них слово – крысы, ибо только крысы так поступают со своими. Их не так мало, но они захватили нашу Родину 6 лет назад, и не смотря на подавляющее желание народа их свергнуть, изгнать и НАКАЗАТЬ – новая власть, получившая на выборах колоссальную поддержку и мандат посадить этих ублюдков, боится их и продолжает их риторику!

Но общество бурлит – общество начинает просыпаться – бельмо с глаз сходит, и все больше тайного становится явным.

В эту ужасную годовщину смерти моей страны я вспоминаю, как надеялся, что новая власть станет лекарем для моей страны, а не могильщиком, каковым был режим Порошенко. Но, увы, судя по словам и действием Зеленского и ко, нас ждет продолжение всего того же.

Украиной при Зеленском управляет команда стервятников, которые рвут остывающее тело.

Царство Небесное тебе, моя Родина Украина!» – заключил Журавко.