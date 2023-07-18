ЦБ намеренно «уронил» рубль – Глазьев

Елена Острякова .  
18.07.2023 18:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы


Нынешняя девальвация рубля – прямое следствие политики ЦБ РФ по прекращению обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешняя девальвация рубля – прямое следствие политики ЦБ РФ по прекращению обязательной продажи валютной...

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«Прошлый год оказался рекордным с точки зрения вывоза капитала. Он составил 240 млд долларов и практически полностью съел положительное сальдо торгового баланса. То есть вместо того, чтобы продавать валюту на рынке – Центробанк исподтишка начал постепенно дезавуировать указ президента, в котором была прописана обязательная продажа 80% валютной выручки. Шаг за шагом они эту норму нивелировали и потом дали понять экспортерам, что можно вообще валюту не возвращать в страну, а держать ее на счетах за рубежом, хотя всем понятно, что это дополнительные риски.

Центробанк за это отвечает, но вместо того, чтобы сказать: возвращайте валюту в страну – наоборот, разрешил хранить ее за рубежом. Ваша валюта здесь не нужна, она слишком давит на повышение курса рубля», – сказал Глазьев.

Он уверен, что Центробанк намеренно периодически снижает курс рубля в интересах биржевых спекулянтов.

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