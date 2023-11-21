ЦБ отказался исправлять свою карту РФ без новых регионов

Елена Острякова.  
21.11.2023 20:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Очередной скандал разразился по поводу денежной купюры, выпущенной Центробанком РФ. На этот раз речь идет о купюре достоинством 100 рублей, на которой с одной стороны изображены Кремль и МГУ, а с другой памятник советскому солдату подо Ржевом и карта России.

Из-за нее и разгорелся скандал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Очередной скандал разразился по поводу денежной купюры, выпущенной Центробанком РФ. На этот раз речь...

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На карте есть Крым, но нет ЛДНР, Запорожской и Херсонской области.

В ЦБ оправдываются, что дизайн купюры был разработан еще в 2021 году — до территориальных изменений. Купюра поступила в обращение в мае 2022 года, но пока широкого хождения не имеет.

В пресс-службе банка заявили, что «в настоящее время речь о дальнейшей модернизации 100 рублей не идет», добавлять на банкноту изображения новых регионов пока не будут.

«Не уничтожать же купюры. На Украине это объясняют тем, что власти России готовят свое население к сдаче этих регионов. На Западе это объясняют тем, что Россия хочет мирных переговоров и готова сдать эти регионы, чтобы выпросить мир у Запада. В России это объясняют тем, что в органах власти России много тайных и полутайных сторонников Запада. Кто же прав?», – прокомментировал скандал политолог Сергей Марков в своем тг-канале.

«Кстати, за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России, положен штраф до одного миллиона рублей или административный арест сроком до 15 суток», – напоминает публицист Сергей Мардан.

Предыдущий скандал случился с банкнотой достоинством 1000 рублей. На оборотной стороне купюры был изображен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и башня Сююмбике в Казанском кремле. Проблема в том, что исторический музей размещен в православном храме, с которого снят крест.

Банк России принял решение доработать дизайн тысячерублевой банкноты.

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