ЦБ РФ неохотно разрешил использование крипты для импорта

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Банк России допускает использование российскими бизнесменами криптовалюты, но только для расчетов с зарубежными контрагентами.

Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было у нас много споров, вы знаете нашу позицию. Мы считает, что в новых условиях возможно и нужно ограниченное использование криптовалют для внешних расчетов. Внешние расчеты у нас затруднены. Мы ведем большую работу с иностранными регуляторами. Но мы готовы быть гибкими и дать возможность предпринимателям рассчитываться с зарубежными контрагентами через крипту, если это поможет им решать их проблемы. Конечно, это надо делать аккуратно, в рамках экспериментального правового режима, не допуская использования криптовалюты для использования внутри страны», – сказала Набиуллина.

На встрече с фракцией «Новые люди» она заявляла, что криптовалюта во внешнеторговых операциях может применяться только «в виде эксперимента». По её словам, предполагается создание специальных уполномоченных организаций, через которые будут происходить майнинг и расчеты с субъектами внешнеэкономической деятельности. На первом этапе в качестве такой организации может выступить компания с госучастием. А зампред комитета по информполитике Александр Горелкин привел в своем тг-канале слова Набиуллиной о том, что крупные компании не рассматривают крипту в качестве альтернативного средства расчета с зарубежными контрагентами.

Экономист Никита Кричевский рассказывает, что Федеральная налоговая служба начала рассылать письма владельцам криптовалют, запрашивая информацию о владении цифровыми активами и транзакциях. Требования запроса трудно выполнимы.

«Криптой как средством накопления пользуются очень немногие. Виной тому регулярные мошенничества, волатильность курсов, угроза потери кошелька (пароля). Крипта, в основном, используется для вывода капитала, например, через холодный кошелек», – пишет Кричевский, объясняя повышенные требования ФНС.

Ранее Центробанк пытался ограничивать использование криптовалюты. Так, в феврале 2021года Госдума РФ по его инициативе приняла законопроект, который обязывает граждан и организации декларировать средства в криптовалюте, если оборот за год составил больше 600 тысяч рублей. За нарушение этого правила будут введены штрафы.

В конце 2021 года ЦБ направил банкам запросы относительно сотрудничества с криптообменниками в части проведения платежей между гражданами, в том числе на карты подставных лиц.

В январе 2022 года Банк России предлагал ввести ответственность для россиян и российских юридических лиц за майнинг и использование криптовалюты для платежей. Тогда американское информагентво «Блумберг» писало том, что Набиуллину подтолкнула к этой инициативе ФСБ, поскольку трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах используются россиянами для пожертвований в пользу «нежелательных организаций» и иноагентов. В подтверждение этой версии против запрета «крипты» дружно выступили российские либералы и политэмигранты.

Объем сделок российских граждан с криптовалютами, по некоторым оценкам, достигает 5 млрд долл США в год. Депутат от ЛДПР Андрей Луговой утверждает, что Россия стала второй в мире по производству криптовалют за первые три месяца этого года, используя один гигаватт производственных мощностей. Он приветствует этот процесс.

«Россия наращивает мощности для майнинга криптовалюты, так как другие страны, лидирующие в этой сфере, сокращают производство. У нашей страны есть возможность выйти по майнингу на первое место в мире. Используя промышленный и географический потенциал, мы можем стать лидерами в мире по добыче криптовалют. Необходима скорейшая легализация и направление отрасли в законодательное поле с соответствующим регулированием, налогообложением и защитными мерами от мошенников», – написал Луговой.