ЦБ РФ требует от банков «охлаждать» своих клиентов

Елена Острякова .  
20.04.2023 19:21
  (Мск) , Москва
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деньги, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы


Навязывание российскими коммерческими банками своим клиентам сомнительных услуг существенно снизилось.

Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Навязывание российскими коммерческими банками своим клиентам сомнительных услуг существенно снизилось. Об этом глава Центробанка...

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«Банки и другие финансовые посредники становятся все более клиентоориентированными. Но не то, чтобы они добровольно исправились. Здесь помогло ужесточение поведенческого надзора, постоянный надзор за тем, как банки выстраивают свои отношения со своими потребителями», – сказала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ РФ были введены документы, по которым банк обязан рассказать клиенту о всех параметрах продукта в понятной форме.

«Также введен период «охлаждения», чтобы люди могли подумать и отказаться от лишних услуг и невыгодных продуктов. Но мы видим, что новые «креативные» практики все равно появляются, и надзор нам приходится ужесточать. Эти практики не носят массового характера, это более частные нарушения, когда, например, формально банк предлагает более низкую ставку, а потом с помощью комиссий и страховок вытрясает из человека деньги «честным» путем. Мы будем беспощадны к таким практикам, потому что они подрывают доверие к финансовой системе», – сказала Набиуллина.

В частности, по ее словам, часто реклама о высоких процентах по депозитным вкладам является обманом.

Она попросила Госдуму принять закон, по которому ЦБ РФ мог бы требовать от банков обратного выкупа таких ненужных человеку финансовых продуктов и приостанавливать их продажу.

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