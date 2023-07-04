«Це безвілля»: контрнаступление проходит плохо – украинский философ

Вадим Москаленко .  
04.07.2023 19:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Плохо не то, что украинское контрнаступление идёт медленно, а то, что противник также ведёт наступательные действия.

Об этом на канале «Да это так» заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Плохо не то, что украинское контрнаступление идёт медленно, а то, что противник также ведёт...

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«Контрнаступление всегда проходит плохо, пока вы наступление называете контрнаступлением. Что такое наступление? Это когда вы полностью навязываете свою волю врагу, и он нигде больше не наступает. А то, что сейчас происходит – мы наступаем, они пытаются наступать, это действительно контрнаступление. Поэтому пока мы не перешли к наступлению, контрнаступление проходит плохо.

Воля проявляется как волевые действия – или мы наступаем, или мы обороняемся. Если наступаем и мы, и враг, то это контрнаступление, это значит, что фронт замер в равновесии. Я надеялся не на то, что мы быстро пойдём, я понимал, что мы быстро не пойдём, я надеялся на то, что воля противника сломлена. Дело не в том, быстро мы идём или медленно, дело в том, что делает враг. Если враг тоже наступает, значит, воля противника не сломлена. А это означает, что у нас проблемы, большие проблемы, мы – в ситуации равновесия», – опечален украинский философ.

«Главнокомандующий наш говорит, что мы навязали свою стратегическую волю – я пока этого не вижу. Мы навяжем волю только тогда, когда наступления врага не будет нигде – вот эта чёткая прямая фиксация навязывания воли. За этим обычно следует обвал фронта, массовая сдача в плен и так далее. То, что происходит у нас, ещё не наступление, это действительно контрнаступление», – размышлял Дацюк.

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