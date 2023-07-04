«Це безвілля»: контрнаступление проходит плохо – украинский философ

Плохо не то, что украинское контрнаступление идёт медленно, а то, что противник также ведёт наступательные действия.

Об этом на канале «Да это так» заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контрнаступление всегда проходит плохо, пока вы наступление называете контрнаступлением. Что такое наступление? Это когда вы полностью навязываете свою волю врагу, и он нигде больше не наступает. А то, что сейчас происходит – мы наступаем, они пытаются наступать, это действительно контрнаступление. Поэтому пока мы не перешли к наступлению, контрнаступление проходит плохо. Воля проявляется как волевые действия – или мы наступаем, или мы обороняемся. Если наступаем и мы, и враг, то это контрнаступление, это значит, что фронт замер в равновесии. Я надеялся не на то, что мы быстро пойдём, я понимал, что мы быстро не пойдём, я надеялся на то, что воля противника сломлена. Дело не в том, быстро мы идём или медленно, дело в том, что делает враг. Если враг тоже наступает, значит, воля противника не сломлена. А это означает, что у нас проблемы, большие проблемы, мы – в ситуации равновесия», – опечален украинский философ.

«Главнокомандующий наш говорит, что мы навязали свою стратегическую волю – я пока этого не вижу. Мы навяжем волю только тогда, когда наступления врага не будет нигде – вот эта чёткая прямая фиксация навязывания воли. За этим обычно следует обвал фронта, массовая сдача в плен и так далее. То, что происходит у нас, ещё не наступление, это действительно контрнаступление», – размышлял Дацюк.