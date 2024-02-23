«Це другое»: нацпредатели в Вильнюсе «объяснили», почему Трепова считается «политузником», а Стрелков – нет

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Осуждённый на 4 года за оскорбление руководства России Игорь Стрелков не может быть признан западными организациями «политическим заключённым», в отличие от убийцы и террористки Дарьи Треповой.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил беглый адвокат Николай Полозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правозащита – это не какой-то клуб по интересам, что своих ребят мы поддерживаем, а остальные как-то там. Вот, яркий пример – Гиркин. Казалось бы – военный преступник, террорист, по нему плачет Гаага. В своём статусе в России, находясь в тюрьме, он кто? Требуется ли ему поддержка правозащитников, законно ли его преследуют?», – вещал Полозов.

Руководитель проекта «Поддержка политзаключённых» ликвидированного в России иноагента – общества «Мемориал» экстремист Сергей Давидис объяснил, что Игорь Гиркин не может считаться на Западе «политзаключённым».

«Если бы всё сводилось к тому, что он только поругал Путина в «Телеграме», и это всё. Но он к этому не сводится, и с одной стороны, он уже должен отбывать наказание по приговору суда. И в этом смысле факт лишения его свободы не противоречит его статусу, а скорее, восстанавливает надлежащий статус. Другое дело, что он должен сидеть по другим основаниям и в другом месте. А формально, поскольку он непосредственным образом и применял насилие против личности, и призывал к этому насилию гораздо больше, чем ругал Путина. Это призыв к насилию по групповым национальным признакам, это является основанием для непризнания человека политзаключённым при наличии основных факторов», – высказался Давидис.

Однако, когда его попросили прокомментировать статус убийцы и террористки Дарьи Треповой, он начал хитрить, рассуждая о мотивах и умыслах.

«Нужно смотреть, на что был направлен её умысел. Если она действительно планировала осуществить то, что осуществила, и делала это сознательно, она не может быть признана политзаключённой. Но если, как она говорит, она была использована в тёмную, она думала, что даёт прослушку, и для неё взрыв был таким же сюрпризом, то она политзаключённая. Это можно установить только после анализа всех показаний. И если мы можем это установить, то и суд, наверное, мог. Мы из тех же материалов исходим. Если суд умышленно не признал того, что следовало, и назвал её террористкой без всяких оснований, то – да, она политзаключённая. Но для этого нужно изучение всех материалов дела», – подытожил экстремист.