Це Европа: «Нефтегаз» начал продавать газ украинцам по максимально возможной цене

11.08.2020, Киев, Игорь Петров

«Нефтегаз Украины» анонсировал повышение цены на газ для бытовых потребителей, основанием для чего стало то, что «что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода», как отмечает компания. Но фактически населению начали продавать газ по той цене, до которой газ дорожает лишь в декабре, считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно посчитать, сколько выйдет по среднем расценкам. Большинство экспертов говорят, что (в Европе газ будет стоить) от ста евро в декабре. Формула расчета: цена газа на хабе – это усредненная стоимость, добавляем к этому курс доллара плюс НДС, плюс доставка. У нас уже выйдет где-то около 140-150 евро. Это на сегодня те же самые 4700. то есть НАК «Нефтегаз Украины» на сегодня предлагает потребителю стоимость газа, которая будет на европейской бирже в декабре месяце!

Нам сегодня уже предложили формулу «покупайте газ, который будет в декабре, а тот, что есть раньше, мы тоже все равно продадим (по декабрьской цене).

Они нам предлагают годовую цену 4700, предлагают максимально высокую цену годовую. А где же здесь государство с регулированием цены, где же здесь потребитель? Ни потребителя, ни государства в этой схеме нет, есть коммерческая, условно коммерческая организация НАК «Нефтегаз Украины», которая по 4 723 предлагает нам купить газ», – сокрушается эксперт.