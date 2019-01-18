Це Европа: Пенсионерка на границе с Крымом живёт на $25 в месяц

19.01.2019, Херсон, Михаил Рябов

Промышленность Херсонской области, граничащей с российским Крымом, полностью уничтожена. Люди обречены на нищету. Обещания главарей Евромайдана оказались враньём. Соответствующее видеосвидетельство публикует в своем блоге экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На коротком видосюжете мы видим пенсионерку из города Херсон в возрасте 87 лет. Бывшая воспитанница детского дома. Одинокий человек. Проработала 32 года, из них 22 на Херсонском хлопчато-бумажном комбинате (ХБК). В то время – крупнейшем в Европе. Сегодня ХБК разрушен до основания. Пенсия у нее 1722 грн., откладывает на оплату за тепло в месяц 700 грн., остальные – 300 грн. на другие платежи. Остается ей в месяц на жизнь 650-700 грн. , что составляет в эквиваленте к доллару 25 долларов.

Когда-то Яценюк, Порошенко и эта майдановская банда обещали «европейские пенсии». Мол, «скоро у нас пенсионеры будут жить, как в Европе. Даже ездить отдыхать за пределы нашего государства Украина».

И что же я вижу? Вот это заслужили пенсионеры?! Которые горбатились на эту страну, создавая своим трудом богатства, на которых и по сегодняшний день наживается отдельная кучка олигархов и их прислужников. Так что, дорогие украинцы, наше государство, по уровню жизни своих граждан, опустилось ниже показателей жителей африканских стран. Я это просто называю самым настоящим геноцидом. И так город пустеет. Молодежь выезжает. Город стареет. Но, если так и дальше будет продолжаться, то скоро и стариков не останется», – пишет Журавко.