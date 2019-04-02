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02.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Це Европа: Порошенко разыграл классику фальсификаций

Выход во второй тур Петру Порошенко обеспечили голоса обнищавших украинцев, которых попросту подкупили за счет подачек из госбюджета.  Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил украинский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пётр Алексеевич использовал классический метод, выплатил пенсии – раз, плюс субсидии – два. Да, он, действительно, разыграл классику – «гречку», и люди проголосовали.

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Обращаю ваше внимание, сейчас будет второй тур, и мы услышим: минимальная зарплата до пяти тысяч, с сегодняшнего дня снизили цену на газ – это личная заслуга Петра Алексеевича, плюс, как он сказал, если его изберут, будет 13-я пенсия, которой не существует в Украине по закону.

Он, действительно, можно сказать, подкупает, раздаёт подарки, и, благодаря этому, за него голосуют, всё просто», – заявил Охрименко.

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