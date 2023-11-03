Це Европа: Украина готовит запрет Telegram

Украина может запретить в стране работу мессенджера «Телеграм», если от «соответствующих служб» поступит такое предложение.

Об этом в интервью изданию «Лига.нет» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажу так: если к нам поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет. Вы меня спросили, пользуюсь ли я «Телеграмом». Так вот, у меня даже такого приложения нет ни на одном из моих устройств. Скажу так: это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев и «сидят» в вашем телефоне при необходимости. Поэтому у меня его нет и никогда не было», – заявил Данилов.

Слова Данилова о возможном запрете сервиса могут быть лишь пробой пера – дальше украинская власть посмотрит, как на инициативу отреагирует общество. Telegram представляет угрозу правящему режиму в Киеве как последняя не зачищенный неугодный источник альтернативной информации – до того на Украине были закрыты все реально оппозиционные или сочувствующие России газеты, сайты, журналы, радиостанции и телеканалы.

«На территории, подконтрольной киевскому режиму, уже давно свобода слова стала рудиментом истории. Никакой свободы слова там не существует. Все оппозиционные каналы уничтожены, оппозиционные политики репрессированы, либо изгнаны. Журналисты и общественные деятели либо куплены, либо сидят в тюрьмах. Остался только «Телеграм», на который киевский режим не имеет желаемого уровня влияния.

Как показывает практика, больше 50% украинцев черпают информацию именно с «Телеграма», а не с «телемарафона» Банковой. Поэтому Данилов и ОП находятся в замешательстве, как им и эти СМИ поставить под контроль.

Ответ очевиден – никак! Именно по этой причине, они и рассматривают вариант запрета телеграмма как ресурса. Но подобные действия лишь докажут их агонию и беспомощность в борьбе за умы», – заявил «ПолитНавигатору» политолог, член движения «Другая Украина» Александр Лазарев.