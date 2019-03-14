Це не Европа! Порошенко оказался не только вором, но и азиатом

14.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко в первые дни марта провел ряд кадровых перестановок, назначив на ключевые должности своих близких. Так, госсекретарем Министерства по делам ветеранов назначена его бывшая помощница Людмила Дарган, само министерство еще в прошлом году возглавила его бывшая пресс-секретарь Ирина Фриз.

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Муж Людмилы Дарган, Александр Лунин, на пару с Ириной Фриз учредили общественную организацию «Институт проблем геополитики и безопасности». Муж Ирины Фриз, Анатолий Баронин, списанный из рядов Нацгвардии по состоянию здоровья, стал ректором Института Службы внешней разведки.

В Одесской области заместителем губернатора стал руководитель местной фракции БПП в облсовете Сергей Паращенко.

На должность замглавы Совбеза Украины вместо уволенного в результате скандала с коррупцией в оборонной сфере Олега Гладковского был назначен близкий к президенту полковник Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Перечисленные кадровые назначения в очередной раз стали доказательством того, что президент Пётр Порошенко, пытающийся изображать из себя политика европейского уровня, действует как азиатский царёк или средневековый Папа римский, раздающие должности своим фаворитам и родственникам. Фактически, действия Петра Порошенко можно квалифицировать как «приватизацию» власти либо как политическую коррупцию», – комментирует назначения в своем блоге политолог Андрей Золотарев.

Он также приводит пример того, что бывает за подобное с настоящими европейскими политиками: «В 2017 г. кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон потерпел поражение на выборах, когда стало известно о том, что он, будучи депутатом Национального собрания, фиктивно нанял собственную жену на должность парламентского помощника. Хотя политик публично и извинился за такое «кумовство», но его рейтинг за две недели упал с 64 % до 20 % голосов».