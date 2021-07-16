«Це не фантазія!» – на Украине заявили о «полном праве» на разработку своей ядерной бомбы

16.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В Договоре о нераспространении ядерного оружия указано, что его подписанты имеют право выйти из него, если поставлены под угрозу их исключительные интересы, и Украина имеет такое право, поскольку на нее напала Россия.

Об этом в эфире «Укрлайф.тв» заявил председатель правления Центра стратегических исследований, Павел Жовниренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорят о том, что мы что-то фантазируем, что это предлог для агрессии. Это не совсем так. Есть устав Организации объединенных наций, где все страны абсолютно равны. Есть Венская конвенция о праве международных договоров, и там для всех отдельная статья – договора должны соблюдаться. Когда мы говорим о том, что мы можем выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, мы исходим не из нашего желания, мы исходим из четкого международного права. Наш законодатель и международный законодатель заложил такие механизмы, которые Украина просто обязана использовать. Когда мы подписывали Договор о нераспространении ядерного оружия, был принят Закон Украины о присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Этот закон содержит важное предостережение: «угроза силой или её использование против территориальной целостности и неприкосновенности границ или политической независимости Украины со стороны какой бы то ни было ядерной державы, также как и использования экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить собственным интересам осуществление Украиной прав, свойственных её суверенитету, будет рассматриваться Украиной как исключительные обстоятельства, которые поставили под угрозу её самые высокие интересы». В самом Договоре о нераспространении ядерного оружия есть статья 10 – «каждый участник этого договора в порядке осуществления

своего государственного суверенитета имеет право выйти из договора, если он решит, что связанные с содержанием этого договора исключительные обстоятельства ставят под угрозу самые высокие интересы его страны». То есть, сама страна решает – не кто-нибудь другой. Война России – ядерной державы, против Украины, безусловно, подпадает под эту категорию», – бредит Жовниренко.