«Цэ Европа»: Депутатку «Удара» ударили по голове, она защищалась селфи-палкой

29.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В зале дома культуры Коцюбинского сельсовета в Киевской области произошла драка депутатов, в результате которой женщина с травмами головы попала в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Удар» Виталия Кличко, к которой относится потерпевшая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации политсилы, после закрытия сессионного заседания депутат «Удара» Елена Сокотюк фиксировала на видео конфликт, который начали коллеги от партии «Новые лица». Подопечные Кличко утверждают, что агрессивно настроенные представители «новых лиц» накинулись на местного «активиста» Юрия Устиновского, который ставил им «неудобные» вопросы как представителям провластного большинства. В то же время Сокотюк громко заявила, что видит и фиксирует противоправные действия на камеру, после этого один из депутатов Александр Хвостенко выбил у нее телефон из рук и ударил Сокотюк по голове.

«Сейчас она характеризует свое состояние как плохое. Ее госпитализировали», – сообщили в «Ударе».

При этом со слов депутата «Голоса» Натальи Коломиец, агрессивный Хвостенко сначала ударил защищавшуюся селфи-палкой потерпевшую по рукам, а потом по голове.

«Елена Сокотюк выполняла свой гражданский долг и снимала эти события, к ней подбежал депутат от «Новые лица» Хвостенко и, ударив со всей силы Сокотюк по рукам, выбил телефон. Телефон отлетел на несколько метров. Сокотюк выставила вперед селфи-палку, защищаясь от Хвостенко. С криком: «ты шо вапще уже?!», Хвостенко ударил женщину наотмашь в голову», – сообщила Коломиец у себя в Facebook.