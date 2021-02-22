Цеков: Могилёв требовал лечь под бандеровцев, а Константинов был готов «пострадать за Россию-матушку»

22.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Верхушка Партии регионов в 2014 году во главе с Анатолием Могилёвым требовала присягнуть захватившей в Киеве бандеровской власти и прекратить переговоры с Россией о помощи автономной республике.

Такими воспоминаниями поделился сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Цеков рассказал, как 20 февраля 2014 года делегация крымских депутатов побывала в Москве.

«Главное, что мы поняли, – что Россия не оставит Крым и крымчан, что в Москве с большой обеспокоенностью следят за событиями на Украине и понимают, что ультранационалисты на Украине не остановятся ни перед чем. Сбросив законную власть в Киеве, они все свои силы бросят на Крым, – это уже тогда было ясно. Ситуация была очень напряженная. У нас не было полной ясности в том, как Россия себя поведет в случае, если Крым попросит у нее защиты. Но мы поняли, что Россия не будет молча смотреть на то, как нарушают права соотечественников в Крыму», – вспоминает Цеков.

Уже на следующий день крымчанам пришлось покинуть Москву. Одной из причин стал звонок крымскому спикеру Владимиру Константинову от ставленника Киева – главы Совмина Крыма Анатолия Могилева.

«Наш отъезд был вызван целым рядом обстоятельств. В ночь с 20 на 21 февраля в городе Корсунь-Шевченковский вооруженные националисты и боевики «Правого сектора» напали на крымчан, которые были сторонниками «Антимайдана»…

Были и другие обстоятельства, которые требовали нашего присутствия в Крыму. Помню жесткую дискуссию в телефонном разговоре между Владимиром Константиновым и председателем Совета Министров Крыма Анатолием Могилёвым. Этот разговор состоялся утром 21 февраля, в аэропорту. Я находился в тот момент рядом с Владимиром Андреевичем и стал свидетелем этой дискуссии. Из их разговора я понял, что Анатолий Могилёв призывал Владимира Константинова к сотрудничеству с новой властью в Киеве. Константинов категорически отверг это предложение. Помню фразу, которую он сказал в разговоре с премьером Могилёвым: «Я готов пострадать за матушку-Россию». То есть, Владимир Константинов в то время уже принял для себя решение о том, что на договорённости с хунтой он не пойдёт», – вспоминает Цеков.