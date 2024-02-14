Цель Молдовы — разорить и бросить Приднестровье

Елена Острякова.  
14.02.2024 16:11
  (Мск) , Москва
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геноцид, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал, Экономика


Совокупный урон, наносимый Молдовой экономике Приднестровья составляет 60 млн долларов в год. Это пятая часть бюджета ПМР. С такими темпами ухудшения экономической ситуации непризнанная республика не сталкивалась за всю свою 30-летнюю историю.

Об этом в интервью телеканалу ТСВ заявил министр экономики ПМР Сергей Оболоник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Совокупный урон, наносимый Молдовой экономике Приднестровья составляет 60 млн долларов в год. Это пятая...

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«Пошлины это лишь один из элементов экономического давления. Элемент значимый, но общую нашу проблему формируют не только пошлины, а вся совокупность действий Молдовы. Так уж вышло, что на нынешнем периоде у нас единственные ворота во внешний мир пролегают через Молдову, что нашими соседями эффективно используется», – сказал Оболонник.

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