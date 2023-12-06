«Цель недостижима»: Львовский русофоб советует прощаться с границами 1991 года
Даже среди западных экспертов нет настолько неадекватных, которые верили бы в возможность Украины вернуться к границам 1991 года.
Об этом в эфире своего интернет-канала заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Границы 1991 года. Этот нарратив правильный в своей формулировке, но, по оценкам всех западных аналитиков, эта цель невыполнима. Вы в мире не найдёте ни одного эксперта за последний год, который сказал бы вам о практической достижимости этой цели.
«Эта цель всё равно остаётся. Но на этой фазе войны ставить вопрос границ 1991 года перед союзниками, когда они считают это совершенно нереалистичным – должна же быть какая-то ответственность.
Но наши политики не могут отказаться от этого нарратива. Он правильный, хоть и неосуществимый», – сказал Дроздов.
Спасибо!
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