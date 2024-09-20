Цель референдума Санду – упразднение нейтралитета Молдовы де-факто – депутат молдавского парламента

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Основной задачей правящего режима в Молдове является зачистка электорального поля и максимальное удаление из госструктур людей, которые хоть как-то несогласны с поведением властей.

Так прокомментировал в интервью каналу “MD-24” депутат парламента Молдовы Вадим Фотеску предъявление бывшему главе генштаба армии Молдовы Игорю Горгану обвинения в шпионаже в пользу России, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Вся эта милитаризация страны, вся эта военная повестка, к сожалению, толкает нас по сценарию Украины. Мы считаем, что уже это нарушает принцип нейтралитета, закрепленного в 11-й статье нашей конституции… Это и размещение Европейской службы пограничной охраны Frontех на наших границах со своим оружием и с иммунитетом: в случае какого-либо применения оружия с их стороны – они не будут нести никакой абсолютно ответственности. То есть, можете себе представить: границы суверенного государства охраняют иностранные наёмники! Охраняют от кого?», – задаётся риторическим вопросом молдавский депутат.

Он приводит в качестве примера радар Ground Master 200, приобретенный у французской компании Thales за астрономическую сумму €14 млн., которая могла бы пойти на социальные нужды.

«Этот радар без нормальной системы обороны абсолютно бесполезен. Но он может быть очень даже полезен, если его подключат к глобальной системе НАТО, Румынии, Украины. Тогда он будет выполнять задачи не по охране нашей территории, а интегрирован в общую систему для выполнения каких-либо боевых задач групп НАТО. Мы с сожалением наблюдаем попытки строительства крупной военной базы вблизи Кишинёва. Мы видим удвоение военного бюждета, против чего мы голосовали в парламенте», – говорит Фотеску.

По словам молдавского парламентария, режим Санду проводит «еврореферендум», чтобы путём изменения в Конституции де-факто упразднить нейтралитет Молдовы.

«Армия Молдовы не может никому противостоять в серьёзном военном конфликте. И вкладывать сейчас деньги в вооружение и в нагнетание обстановки – это рубить сук, на котором ты сидишь. Но наши власти, к сожалению, вынуждены исполнять все приказы Запада, потому что мы уже давно сидим на кредитной игле западных стран. И те условия, которые написаны, как правило, мелким шрифтом, предполагают полное выполнение всей повестки коллективного Запада. И с этим нужно бороться, особенно в свете референдума, потому что если, не дай Бог, большинство населения ответит «да», то в этом случае властям можно даже не убирать 11-ю статью Конституции. Достаточно заключить с ЕС или с НАТО какое-либо соглашение, которое, благодаря конституционной поправке, будет превалировать над нашим местным законодательством, включая саму Конституцию. То есть на саму статью о нейтралитете можно будет просто не обращать, в данном случае, внимания», – заключает Вадим Фотеску.