Цель СВО – полная ликвидация киевского режима – глава Крыма

Смена существующего режима на Украине является целью СВО, поскольку цель и задача Запада и киевского режима уничтожение всего русского.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня там режим нелегитимный, наш лидер обозначил эту позицию. Но, тем не менее, смена режима – это и есть цель специальной военной операции. Этот режим ничего не изменит, если он останется. Чтобы мы ни подписали, действовать они будут ровно так же, как действовали с 2014 года: по принципу уничтожай всё русское, искореняй, разъединяй, ставь барьеры, формируя ненависть к нам. Тем более, это несложно сделать с учётом больших потерь украинской армии», – отметил он.

«К сожалению, гибнут славяне. Люди, которых мы многих знали лично, вот что плохо. В этом и есть сложность этой войны – мы знаем нашего противника. Те, кто в поле, они стали заложниками ситуации, противниками по неволе из-за действий своей власти. Мы-то знаем этих людей, с большинством знакомы, наши многие офицеры, генералы в одних училищах учились. Сложно наблюдать, когда ты знаешь, что в том окопе находится человек, который с тобой здоровался за руку и с которым 5-10 лет назад могли встретиться, и, как говорится, выпить рюмку и поговорить», – подчеркнул Аксёнов.

В то же время, по его оценке, Запад довольно потирает руки – он со всех сторон в выигрыше.



«Они балдеют сегодня: жители одной страны, по сути, Советского Союза уничтожают друг друга в кровопролитной войне. Конечно, они потирают руки. Мало того, чем дольше эта ситуация будет длиться, тем им лучше. Они обкатывают вооружение, их ВПК зарабатывает, у них идеальный полигон для испытания технологий. При этом личным составом не рискуют, только наёмники, оказывают содействие в части средств РЭБ, ПВО, высокоточки и так далее. Но то, что все наши ответы должны по силе превосходить их действия в нашу сторону, несомненно», – заключил Аксенов.