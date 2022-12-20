«Цель СВО – возврат Украине Януковича» – киевский экономист

Основная задача Кремля – спровоцировать блэкаутом народный бунт на Украине, снести президента Владимира Зеленского и вместо него якобы вернуть в президентское кресло бежавшего из страны в 2014 году Виктора Януковича.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил киевский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Главная цель Украины – да, победить Путина, и восстановить экономику Украины за счет и под контролем украинского бизнеса. Нам иностранцы здесь не нужны. Ради этого мы воюем. Вы ж понимаете из-за чего война? Российские бизнесмены хотят иметь преференции на территории Украины. Вот эти все патриотические лозунги, которые Путин говорит, о каком-то российском духе – это все чушь. Сами понимаете, что это все бредятина. Тут все упирается в деньги. Да, во времена Януковича, действительно, был момент, когда российские бизнесмены плотненько зашли на территорию Украины. После Майдана их выгнали, не спорю. Мало того, многие потеряли. К примеру, «Внешэкономбанк» потерял 3,5 миллиарда долларов. По этой причине – на сегодняшний день я знаю одно, что наши бизнесмены иностранцев пускать не будут. Мы не пустили русских, теперь мы пустим немцев, чтобы они здесь что-то вытворяли? Нет. У нас столько своих денег и потенциала, что они нам нафиг не нужны», – похвастался Охрименко.

Он выразил твёрдую уверенность, что итоговая цель «калибровок» – вернуть к власти Януковича.

«Какое решение приняли в Кремле. Мы наносим ракетные удары по Украине, раскачиваем общество, люди поднимаются, скидывают Зеленского, и тогда возвращаем Януковича. Нет, ну а как? Поймите правильно: в Кремле именно так и думают. Они же бьют специально по энергетической системе. Причем – почему они могут так четко попадать? У них же осталась советская карта еще с тех времен, они специально, бьют и тоже самое – подбрасывают деньжат, распускают вот эти фейки с целью раскачать. То есть цель, чтобы поднять людей на бунт», – заверил киевский эксперт.