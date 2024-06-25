«Цель ВСУ – ракетами утюжить Крым» – в Киеве радуются удару по пляжу в Севастополе

Вадим Москаленко.  
25.06.2024 17:28
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украинская армия должна сконцентрироваться на продолжении ударов по территории России западными ракетами.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия должна сконцентрироваться на продолжении ударов по территории России западными ракетами. Об этом...

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«Мы по России сейчас гатим. Удачно шарахнули по Белгороду, по Севастополю вчера шикарно шарахнули. Молодцы. И чем больше так будем бить, тем лучше», – сказал Охрименко.

«То, что по пляжу, по людям попали – не молодцы», – отметил ведущий.

«Нет, это российское ПВО попало. Это война. Цель какая – украинская армия должна ракетами отутюжить Крым, и тогда его освободят от российских фашистов. Другого варианта нет.

И да, сейчас начались поставки ракет, Великобритания больше даёт. Разрешили стрелять по территории России», – добавил недавний активный участник всех российских ток-шоу.

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