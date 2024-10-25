«Целесообразности не видит уже никто» – укро-пропагандист об удержании Суджи

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Захваченные территории Курской области должны были стать «тиром», а не местом утилизации элитных подразделений ВСУ в боях «за каждую берёзовую рощу».

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский военный пропагандист, главред антироссийского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он отметил, что на данный участок Киев перебросил критически необходимые на Донбассе элитные подразделения ВСУ с «Бредли» и «Абрамсами», чтобы остановить продвижение русских.

«Жёлтое – это то, что враг уже отбил, захватил. Заштрихованное – это где идут бои прямо сейчас, враг продвигается и пытается полностью срезать весь этот плацдарм, он уже значительно сократился в размерах. Идут тяжёлые бои, и у всех наших воинов большой вопрос, стоит ли эта земля (а там, кроме Суджи и нескольких сёл, это леса и поля) того, чтобы там применять наши оперативные резервы, есть ли смысл в этих манёвренных боях. Потому что линию обороны там подготовить не успели, и возникают вопросы о целесообразности сосредоточения там резервов, которых остро не хватает на основном фронте, который как раз имеет стратегическое значение – на украинском Донбассе, на Харьковщине», – возмущался Бутусов.

Он добавил, что захваченные земли Курской области – это вообще не те земли, где стоит закрепляться.

«Я ещё не слышал ни одного военного, который бы сказал, что это имеет какую-то оправданную логику со стратегической, тактической точки зрения. Я тоже не вижу в этом целесообразности. Санитарная зона – это не зона, где нужно стоять насмерть, её надо использовать для манёвренных боёв. Эта зона для нас должна быть тиром – kill zone, чтобы нанести врагу максимальный урон. Не для того, чтобы до конца рубиться за каждую берёзовую рощу и лесочек», – сокрушался пропагандист.