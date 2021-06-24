24.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Китай, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Южная Азия
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«Цели не скрываются» – НАТО заходит с азиатско-тихоокеанского направления против России и Китая

США, Австралия и Япония при поддержке стран НАТО запустили кампанию по сдерживанию Китая и...

США, Австралия и Япония при поддержке стран НАТО запустили кампанию по сдерживанию Китая и попытке изоляции России.

Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, как навязывается блоковое мышление в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который должен быть свободен от геополитических игр, тем более с учётом его значения как локомотива мировой экономики.

Чего стоит продвигаемая Вашингтоном, Австралией и Японией, причём, уже при поддержке НАТО, которое считает себя организацией с глобальной миссией, так называемой индо-тихоокеанской стратегии, которая задумана откровенно для принижения конструктивной объединительной роли АСЕАН в регионе, – с тем, чтобы переформатировать его под задачи сдерживания Китая и изоляции России. Эти цели не скрываются», – сказал Лавров.

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