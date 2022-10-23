Цели полностью уничтожить энергосистему Украины у русских нет – киевский эксперт

Российские удары по энергоинфраструктуре Украины производятся таким образом, чтобы парализовать украинскую систему, не уничтожив её полностью.

Об этом на принадлежащему олигарху Игорю Коломойскому телеканале «1+1» заявил украинский эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я его (Путина – ред.) планов не знаю, однако складывается ситуация, которую я бы назвал расшатывание энергосистемы, и это, к сожалению, удаётся. И удаётся в той части, что, собственно, сначала не были потеряны бесповоротно, однако выведены из строя на определённый период основные производители электроэнергии «манёвренной генерации», то есть тепловые электростанции, тепловые электроцентрали. После оперативного ремонта, они возвращаются в работу и вырабатывают электроэнергию, но в меньшей мере, и больше нагрузки падает на атомную электростанцию.

Сейчас удары становятся более чувствительными в той части, что мы видим волнообразные спады и возобновления подачи электроэнергии, в том числе, за счёт её веерных отключений. Основные удары сейчас приходятся по подстанциям, по линии электропередач.

Даже если удары приходятся по объектам производства электроэнергии, они также касаются структуры, которая отвечает за выдачу энергии. То есть, в принципе, производить электроэнергию мы можем.

Цель – не уничтожить, не разрушить окончательно, чтобы там было чистое поле, а речь идёт о том, чтобы создать препятствия и расшатать систему. Да, первый пункт, возможно, речь идёт о подталкивании к переговорам», – рассказал Корольчук.