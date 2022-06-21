Цели СВО будут достигнуты. Запад может лишь затянуть агонию бандеровцев – Небензя

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Новости Украины

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя посоветовал странам Запада, которые в упор не видят нацизма и русофобии на Украине, в сложившейся ситуации поменять слово «русский» на «чернокожий» или «еврей».

Об этом Небензя заявил в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание на предшествующее выступление с украинской стороны руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любови Цыбульской.

«К сожалению, Цыбульская продолжает дело с позором уволенной за враньё о сексуальных преступлениях украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Поражает стремление украинских пропагандистов любой ценой, любой неправдой демонизировать Россию», – отметил Небензя.

Кроме того, он не оставил без внимания выступление в защиту Украины гендиректора Jigsaw (ранее Google Ideas), старшего научного сотрудника американского Совета по международным отношениям Джарэда Коэна.

«Научная фантастика в исполнении Коэна, утверждавшего, что нацистов на Украине придумали и внедрили в общественное сознание русские хакеры. Наверное, вы забыли упомянуть, что русские хакеры научились дистанционно заставлять невинных украинцев делать нацистские наколки, выкрикивать нацистские лозунги, убивать и пытать русскоязычных украинцев», – прокомментировал постпред.

Он подчеркнул, что сегодняшнее заседание – хорошая возможность разобраться, почему нынешнее украинское руководство и человеконенавистническая риторика фактически не отделимы друг от друга.

«Нас всё время пытаются убедить, что неонацизм на Украине – маргинальное явление. На самом деле, ультранационализм является мейнстримовой политикой украинских властей… Один из идеологов украинского национализма Николай Михновский, памятники которому стоят по всей Украине, завещал потомкам свою концепцию Украины для украинцев: «все люди – твои братья, но москали, ляхи, румыны и жиды – это враги нашего народа», – рассказал Небензя.

Также он специально для Совета безопасности ООН процитировал русофобские и человеконенавистнические заявления украинских политиков и лидеров общественного мнения, начиная от экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая ещё до майдана говорила, что «все русские умственно отсталые», и заканчивая высказывания президентов Украины и первых людей из их окружения:

«Пять миллионов украинцев, назвавших родным языком русский – дегенераты, которых нужно спасать, вплоть до изоляции тех, кто не знает украинского»; «Нет ничего страшного в расширении автономии Крыма и предоставлении русскому языку статуса государственного, это позволит сохранить Украину. Нужно давать мразям любые обещания и гарантии и идти на уступки. А вешать их надо потом»; «Донбасс – это не просто депрессивный регион, там дикое количество ненужных людей. В Донецкой области четыре миллионов людей, и не менее полутора миллионов – лишних»; «У нас дети пойдут в детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам. Именно так и выиграем эту войну»; «Ради этого и живём, ради этого и пришли в этот мир, чтобы уничтожить Москву. Уничтожить не просто москалей, а чёрную дыру в европейской безопасности, которую нужно стереть с карты мира»; «Есть представители людей, не все представители – люди, есть особи (о жителях Донбасса)»; «[В ДНР и ЛНР проживают] грязные, ничтожные субъекты, бандиты, мелкие карлики, которые были совершенно ненужным отрепьем»; «Мне [жителей Донбасса] не жаль абсолютно, мне жаль солдат и офицеров, убитых там из-за этих мразей».

Небензя сказал, что это далеко не всё, и российская сторона передаст ООН целую подборку таких цитат в качестве официального документа Совбеза.

«Обращаю внимание, что это не высказывания отдельных маргинальных радикалов, это высшее руководство страны и видные системные политики», – подчеркнул постпред.

Он добавил, что подобно своим гитлеровским вдохновителям, украинские националисты видят решение донбасского вопроса в освобождении жизненного пространства. Продолжая тему Донбасса, он отметил откровения экс-президента Петра Порошенко о том, что минский комплекс мер никогда не планировался к выполнению, а просто использовался, чтобы тянуть время для военных приготовлений против Донбасса и России.

«Поощряемая и подзуживаемая нашими западными коллегами украинская власть не собиралась останавливаться на достигнутом. Накануне нашей спецоперации мы получили достоверную информацию о том, что Киев завершил подготовку к новому широкомасштабному наступлению на Донбасс. Эти планы были сорваны», – рассказал постпред.

Также он перечислил самые свежие русофобские шаги Киева: запрет в украинских школах и вузах на получение образования на русском языке, на ввоз русских книг и изучение русской литературы даже как иностранной.

«Кто-то скажет, что Россия сама виновата? Однако с учётом того, что я уже сказал, эти шаги выглядят логичным продолжением последовательной политики киевских властей после майданного переворота. Просто проводится она сейчас в ускоренном режиме… Украинцы – родной и дружественный нам народ. Просто его сегодняшние лидеры реализуют чуждую и нам, и украинскому народу, чужую геополитическую повестку дня… Мы хотим выжечь на Украине расцветший нацизм, из-за которого эта страна последовательно превращалась в «Анти-Россию», став прямой угрозой нам и жителям Донбасса», – объяснил Небензя.

Он подчеркнул, что западные кураторы Украины имеют непосредственное отношение к происходящему.

«Мы видим с вашей стороны реальные подстрекательства к насилию и русофобии на Украине. Западные кураторы вывели киевскую команду из диалога по поиску решения и начали наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией. Автор одной из таких фраз – глава европейской дипломатии Боррель», – сказал российский представитель.

Также он перечислил, страны, которые во главе с США накачивают Украину оружием и сообщил, что только на прошлой неделе на Донбассе от ударов с использованием натовского оружия погибло шесть мирных граждан и более тридцати получили ранения.

«Каждая из перечисленных стран несёт прямую ответственность за затягивание украинского кризиса и гибель, как мирных жителей, так и украинских военнослужащих, бросаемых киевским руководством на фронт в качестве пушечного мяса. Вы тратите миллиарды на опосредованную войну с Россией до последнего украинца. Это и есть настоящее подстрекательство к насилию с вашей стороны», – подчеркнул Небензя.

Кроме того, он добавил, что Запад потворствует оголтелой русофобии в своих странах, потакая давно помешавшимся на ней полякам, чехам и прибалтам. Для примера Небензя указал, на то, что в странах Запада появились наклейки в магазинах и барах о том, что там не обслуживают русских. Тем, кого пример не впечатлил, он посоветовал поменять слово «русский» на «black people» или «еврей».

«Почему от подобных ассоциаций вас передёргивает, а с русскими можно обращаться таким образом?» – прямо спросил у Совбеза ООН российский представитель.

Подводя итог, Небензя заверил, что как бы ни старались западные кураторы Киева, агонию украинского русофобского нацистского режима удастся лишь затянуть, но не остановить.

«Этот режим был обречён ещё в 2014 году, когда он начал преступную войну против своего народа. Избавления от него ждут миллионы украинцев, как это показывает отношение к российской армии населения на освобождённых территориях. И наша Специальная военная операция будет доведена до конца, а цели её будут полностью реализованы», – резюмировал постпред РФ.