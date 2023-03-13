Целостность России зависит от двух весенне-летних битв – Вершинин

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Если бойцы ЧВК «Вагнер» выстоят при попытке контратаки ВСУ, а также дальнейшее контрнаступление Украины захлебнётся, то в целом вся «ситуация сломается очень не в пользу» Киева.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил его коллега, живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас абсолютно не скрывается, что Украина подготовила два кулака. Кулак минимум – для контроперации под Бахмутом и уничтожения «Вагнера» (и легенды о «Вагнере», вдохновляющей), и для удара где-то весной-летом на южном направлении. Это не секрет до такой степени, что даже номенклатура и количество поступающего с Запада оружия, количество обученных на Западе солдат, известно абсолютно чётко. Действия России на упреждение, мягко говоря, не выглядят убедительными. Потому что уже всем понятно, что «ударами возмездия» по малозначимым для военных действий целям абсолютно никого ни в чём не убеждают, кроме российского электората, который радостно кричит: ой, наши опять ударили! И не думают о том, какая конкретная польза была от этого удара», – сказал эксперт.

Он добавил, что такими темпами Россия может дождаться воплощения таких планов, от результата чего зависит очень многое.

«Дождитесь удара по «Вагнеру», который, безусловно, будет, и потом, если «вагнеровцы» сдержат этот удар, дождитесь весенне-летнего сражения. Возьму смелость утверждать, что если «вагнеровцы» устоят, а потом весенне-летнее сражение не закончится так, как требуют Штаты от Киева, ситуация сломается очень не в пользу врага. Но я же беру на себя смелость утверждать, что если удар по «Вагнеру» увенчается успехом, а вслед за ним увенчается успехом и весенне-летнее наступление (потому что разгром «Вагнера» нанесёт тяжелейший удар даже по морали ВС), процесс развала России станет на старт. И это будет достаточно быстрый процесс», – который раз прогнозрует Вершинин.