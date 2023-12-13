«Целый пласт нерешаемых проблем»: Суконкин поделился мнением о ситуации с непредоставлением добровольцам медицинских услуг

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Существует большое количество законодательных проблем, которые не позволяют бойцам добровольческих формирований получать равные преимущества с кадровыми военнослужащими и их нужно решить как можно скорее. Об этом заявил военный обозреватель Алексей Суконкин.

Он отметил, что штатные военные получают полноценный спектр услуг по лечению различных боевых ранений и травм. По его словам, с этим нет никаких проблем и государство прикладывает все усилия для реализации их прав и привилегий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Раненых военных с СВО привозят на “долечивание” во все военные госпиталя “за Уралом”. Много моих знакомых так привозили в Иркутск, Алейск, Читу, Хабаровск, Владивосток, где они получали требуемое лечение, порой очень дорогостоящее, в том числе с последующим протезированием. Парни в большинстве своем держатся молодцом, некоторые даже рвутся обратно на фронт, и такое явление, как “Маресьев” из исключения давно уже перешло в правило», — рассказал обозреватель.

В противопоставление он привел ситуацию с бойцами добровольческих формирований. Суконкин подчеркнул, что они напротив сталкиваются с множеством проблем при попытке получить лечение травм, полученных в бою.

«Но рядом с ними, плечом к плечу, сражались и получали ранения бойцы добровольческих подразделений — это различные БАРСы, Вагнер, части и соединения ЛНР и ДНР до их официального вхождения в состав ВС РФ, в общем, все те, кто не числился в боевом составе силовых структур России. И вот здесь вскрывается целый пласт нерешаемых проблем. Военное ведомство, по чисто бюрократическим причинам, не готово оказывать таким раненым требуемую медицинскую, вполне законно отсылая этих добровольцев в гражданские медицинские учреждения», — отметил Суконкин.

Обозреватель заметил, что государство делает шаги в сторону предоставления статуса участника боевых действий добровольцам. Однако он добавил, что нужны более серьезные шаги в этом направлении и более скорое решение накопившихся проблем для скорейшего их решения и увеличения правовых возможностей бойцов.

«В последнее время в сторону решения сдвинулись вопросы предоставления статуса участника боевых действий, сегодня Дума приняла решение о предоставлении Росгвардии права иметь в своем составе добровольческие подразделения — все это, безусловно, приближает к разрешению сложные взаимоотношения государства с добровольцами, но этого мало. Нужен какой-то законодательный прорыв, который позволит закрыть все стоящие вопросы, в том числе один из важнейших — медицинское обеспечение участников СВО», — резюмировал Суконкин.